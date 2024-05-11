وزير النفط: سنعلن ارتفاع الاحتياطي النفطي العراقي إلى 160 مليار برميل

شفق نيوز/ أعرب وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، يوم السبت، عن أمله بأن يتم الإعلان عن ارتفاع الاحتياطي النفطي للبلاد الى 160 مليار برميل خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك في كلمة له افتتح بها مراسم حفل إطلاق جولة التراخيص الخامسة التكميلية والجولة السادسة، و التي تشمل 29 مشروعاً للحقول والرقع الاستكشافية النفطية والغازية، موزعة بين 12 محافظة عراقية.

وقال الوزير في الكلمة، إن "جولات التراخيص لها تأثير بإضافة مليوني برميل نفط للإنتاج الوطني"، مردفا بالقول إن "هذه المشاريع ستوفر فرص عمل وتنشط الاقتصاد بتلك المناطق وتلبي الاحتياجات المتزايدة على الغاز".

وأضاف أن الوزارة "حققت خطوات مهمة لحفظ وادامة زيادة الإنتاج الوطني، والسعي إلى إضافة كميات جديدة من النفط، ونأمل الإعلان عن ارتفاع الاحتياطي النفطي الى 160 مليار برميل وهذا ما يعزز من دور العراق في الصناعة النفطية".