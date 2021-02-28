وزير النفط: نقاش جاد مع توتال الفرنسية ولوك اويل الروسية لتشييد معامل لإنتاج الغاز

شفق نيوز/ اكد وزير النفط احسان عبد الجبار اليوم الاحد، ان انتاج الغاز في الحقول الجنوبية أكثر تقدما من الوسط والشمال.

وقال عبد الجبار في حديث لوكالة شفق نيوز؛ ان "الجنوب به تقدم أكثر من الوسط والشمال بالنسبة لانتاج الغاز"، مبينا ان "الجنوب يشتغل بشكل صحيح بهذا الاتجاه وان كان متأخراً إلا أنه بالاتجاه الصحيح".

واضاف ان "هناك مشروعا عملاقا تقوده شركة غاز البصرة لبناء منشآت جديدة وهي قيد التنفيذ مرحلتها الاولية هو انتاج 400 مليون متر مكعب قياسي وصولا فيما بعد الى 1000 مليون قدم مكعب قياسي"، مشيرا إلى أن غاز الجنوب فتحت نقاشا جديا مع شركتي توتال الفرنسية ولوك اويل الروسية لتشييد معامل تصل طاقتها الى 600 مليون متر مكعب قياسي".

وأشار عبد الجبار؛ إلى ان "هناك مشروع في محافظة ميسان لمعمل غاز لانتاج 300 مليون متر مكعب قياسي وبنسبة انجاز يبلغ أكثر من 20%"، مبينا ان "محافظة ذي قار هي الأخرى لديها مشروع لمعمل غاز لإنتاج 200 مليون متر مكعب قياسي وهو في مرحلة استلام الأرض وتم توقيع العقود مع الشركة وفي مرحلة فتح الاعتمادات المستندية".

وتفيد التقديرات الأولية لوزارة النفط بأن العراق يمتلك احتياطياً يقدر بنحو 132 تريليون قدم مكعب من الغاز، حيث أن نحو 70% من الغاز العراقي هو غاز مصاحب لاستخراج النفط لمعالجته، ويحل العراق المرتبة الحادية عشر بين دول العالم الغنية بالغاز الطبيعي.