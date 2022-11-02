وزير النفط: نعمل على رفع الطاقة التكريرية للمصافي وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي

شفق نيوز/ اكد وزير النفط، يوم الأربعاء، حرص الوزارة على النهوض بقطاعات التوزيع و التصفية والعمل على رفع الطاقة التكريرية للمصافي الوطنية وصولاً الى الاكتفاء الذاتي من المنتجات النفطية ، والعمل على تشجيع الاستثمارات في هذه المجالات .

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع العمليات القيادي، وفقا لبيان صادر عن الوزارة.

وقال وزير النفط حيان عبد الغني خلال الاجتماع، إن البرنامج الحكومي يؤكد على أهمية الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ، من خلال تلبية الحاجات الرئيسية لهم ، والعمل على زيادة الانتاج والصادرات النفطية وتطوير البنى التحتية ، وتعظيم الإيرادات المالية المتأتية من تصدير النفط دعماً للاقتصاد الوطني .

واشار الى ضرورة تنفيذ الشركات والدوائر المعنية لمفردات خارطة الطريق التي تهدف الى تحقيق خطط الإرتقاء بعمل الوزارة والخدمات المقدمة للمواطنين ومنها :

-الالتزام بتوقيتات توزيع مادة النفط الابيض وفق البطاقات الوقودية لجميع المحافظات .

- الاسراع بتنفيذ خطط زيادة إنتاج المصافي الوطنية وصولاً للإكتفاء الذاتي .

- العمل على تعظيم الخزين الاستراتيجي للمنتجات النفطية ، والعمل على تحقيق انسيابية في تدفق المنتجات النفطية من المستودعات الى المواطنين والمنافذ التوزيعية .

-الالتزام بالخطة الوقودية الخاصة بتجهيز وزارة الكهرباء بإحتياجاتها من أنواع الوقود .

-أستمرار العمل بتجهيز المولدات الاهلية بالحصص المقررة من وقود الكاز .

-الإسراع بوضع خطط وآليات جديدة لزيادة مساحة أستخدام وقود الغاز السائل "LPG" للمركبات من خلال زيادة عدد الورش المتخصصة في نصب منظومة الغاز بجميع المحافظات .

- العمل على تشجيع المجمعات السكنية والمستشفيات والمطاعم على استخدام الغاز السائل

عبر منظومات الخزانات والانابيب ، بالتعاون مع شركة تعبئة وخدمات الغاز .

- الارتقاء بعمل المنافذ التوزيعية ومحطات تعبئة الوقود ، والاهتمام بتوفيرالخدمات والتسهيلات المقدمة للمواطنين ، فضلاً عن الاهتمام بالذائقة الجمالية والتعامل الحضاري .

من جانبه أكد وكيل الوزارة لشؤون التصفية والتوزيع حامد يونس نجاح الوزارة في تنفيذ مفردات الخطة الوقودية ، رغم التحديات الكثيرة ، عبر تلبية احتياجات محطات الطاقة الكهربائية ومولدات القطاعات الحكومية والاهلية ، فضلاً عن المباشرة في توزيع مادة النفط الابيض وفق البطاقة الوقودية والحصص المقررة على المحافظات الشمالية ، تعقبها عملية التوزيع على المحافظات الوسطى والجنوبية ، وان الوزارة ماضية في تنفيذ خطط زيادة الانتاج الوطني من المنتجات النفطية ، من خلال تنفيذ العديد من مشاريع النهوض بالصناعة التكريرية .

ويذكر ان اجتماع العمليات القيادي يعقد بشكل منتظم لبحث المواضيع التي تتعلق بشؤون التوزيع والتصفية وتجهيز الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية والقطاع الخاص والمواطنين، ويحضر الاجتماع الوكلاء والمديرون العامون للشركات والدوائر المعنية وممثل عن وزارة الكهرباء والمكتب الاعلامي.