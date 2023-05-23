وزير النفط العراقي : نعمل على تعظيم الانتاج الوطني من الغاز

شفق نيوز/دعا نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، يوم الثلاثاء، الشركات العالمية المتخصصة في قطاعات النفط والطاقة والبنى التحتية الى الاستثمار والمشاركة الفاعلة في تطوير الصناعة النفطية في العراق ، مؤكداً حرص الحكومة والوزارة على توفير البيئة الاستثمارية المناسبة لتحقيق الاهداف المشاركة.

وقال حيان عبد الغني خلال مشاركته في اعمال منتدى قطر الاقتصادي ، ان العراق يسعى الى تطوير مبرمج للصناعة النفطية الى جانب ادامة وزيادة الانتاج ، وخصوصاً في قطاع الغاز ، عبر مشاريع استثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية ، وتطوير التراكيب الهيدروكربونية ، الى جانب النهوض بالبنى التحتية وتطوير المنافذ التصديرية .

وأشار الى اهمية دعوة الشركات العالمية الرصينة للمشاركة في ملحق الجولة الخامسة التي تضم (14) حقلاً وموقعاً في مناطق عديدة من العراق ، فضلاً عن الاستعداد لجولة سادسة تضم مجموعة من المواقع والتراكيب ذات التراكيب الغازية ، وخصوصاً في المنطقة الغربية والشمالية .

وتابع الوزير بالقول: نعمل على تعظيم الانتاج الوطني من الغاز ، ويقع ضمن أولوياتنا.