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وزير النفط: نعمل على التخفيف من وطأة التحديات الامنية والصحية التي تواجه السوق

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-03T16:33:57+0000
وزير النفط: نعمل على التخفيف من وطأة التحديات الامنية والصحية التي تواجه السوق

شفق نيوز/ اكد وزير النفط احسان اسماعيل عبد الجبار يوم الاربعاء، حرص "اوبك+" على استقرار اسواق النفط العالمية، والعمل على التخفيف من وطأة التحديات الامنية والسياسية والصحية التي تواجه العالم والسعي نحو تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير النفط في الاجتماع الشهري للجنة الوزارية لمتابعة الانتاج JMMC والاجتماع الوزاري لمنظمة اوبك والدول المتحالفة عبر الدائرة التلفزيونية.

وقال عبد الجبار اسماعيل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان الاجتماعات تضمنت مراجعة تطورات الاسواق النفطية، والاستماع الى التقارير التي اعدتها الجهات البحثية في المنظمة حول المتغيرات والعوامل المؤثرة، واثرها على العرض والطلب في السوق النفطية.

واشار عبد الجبار الى الاتفاق على زيادة في سقف الإنتاج لشهر ايلول المقبل بإضافة كمية (100) الف برميل باليوم، وذلك من اجل التعويض عن زيادة متوقعة في الطلب العالمي، وان الزيادة الجديدة توزع على الدول المنتجة للنفط من اوبك والدول المنتجة المتحالفة معها بحسب نسب انتاج كل دولة.

ونوه الى متابعة تطورات السوق النفطية، واتخاذ الاجراءات المناسبة من قبل اوبك+.

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