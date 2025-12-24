وزير النفط: مشاريع قطاع التصفية تهدف لتحويل العراق الى بلد مصدر للمشتقات النفطية

شفق نيوز - بغداد

صرّح نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، يوم الأربعاء، أن الوزارة تهدف من مشاريع التوسعة في قطاع التصفية تحويل العراق الى بلد مصدر للمشتقات النفطية.

جاء ذلك خلال ترأسه، اجتماعاً لمناقشة مشاريع الطاقات التكريرية للمصافي العراقية و خطط التوسعة لزيادة الإنتاج وديمومته، وفقا لبيان صادر عن الوزارة.

ونقل البيان عن الوزير قوله، ان الوزارة حققت إنجازات كبيرة في قطاع التصفية وصولا إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي ،مشيرا ان الوزارة تعمل لتوفير خزين للحالات الطارئة.

وحضر الاجتماع وكلاء الوزارة لقطاعات الاستخراج، والغاز، والتصفية والمديرون العامون للدوائر المعنية في الوزارة.

وأكد عبد الغني على ضرورة اعتماد الأساليب والطرق الحديثة لاستمرار ديمومة النجاحات المتحققة في مجال التصفية ،لاسيما بعد إكمال مشاريع الوزارة الخاصة بتحسين البنزين في مشروعي: مصفاة الصمود في بيجي، ووحدة الـ(FCC) في شركة مصافي الجنوب .

وتابع، عبد الغني القول: بالنسبة لمادة زيت الغاز (الكاز) حققت الوزارة الاكتفاء الذاتي ، ونحن في مرحلة التصدير ، مشيرا إلى سعي الوزارة لزيادة الإيرادات لخزينة الدولة .

وأوضحأن مشاريع التوسعة في قطاع التصفية تأتي لتحويل العراق من بلد مستهلك ومستورد للمشتقات النفطية ، إلى بلد مصدر للمشتقات ، فضلا عن توفير فرص عمل للعراقيين.