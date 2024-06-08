وزير النفط: نسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي بالصناعة التكريرية وتصدير الفائض منها لخارج العراق

شفق نيوز/ افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، مشروع وحدة الأزمرة لانتاج البنزين المحسن في مصفى البصرة بطاقة (11) ألف برميل يومياً.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني في كلمة له بهذه المناسبة، "نحتفلُ اليوم بافتتاحِ وإنجازِ مشروعِ (وحدةِ الأزمرة) بطاقةِ أحدَ عشرَ ألفَ برميلٍ في اليوم، هذا المشروعِ الذي يُعدُّ من المشاريعِ المهمةِ في زيادةِ إنتاجِ وقودِ البنزينِ المحسّن بطاقةِ ألفٍ وثلاثِمئةِ مترٍ مكعّب في اليوم، أي ما يعادلُ مليوناً وثلاثَمئةِ ألفِ لترٍ في اليوم"، مبينا أن هذا المشروع "يُسهم في خفضِ استيرادِ البنزين بمعدّلِ ألفٍ وثلاثِمئةِ مترٍ مكعبٍ في اليوم ، ويوفرُلخزينةِ الدولة ما يقرُبُ من ثلاثِمئةٍ وخمسينَ مليونَ دولارٍفي العامِ الواحد".

واشار عبد الغني إلى أن "المشروع يأتي ضمنَ خُططِ الوزارة لزيادةِ الطاقةِ التكريرية والارتقاءِ بمواصفاتِ المنتجاتِ النفطيةِ وتحسين نوعيتِها، بعدَ إنجازِ مشروعِ وحدةِ التكريرِ الرابعة بطاقةِ سبعينَ ألفَ برميلٍ في اليوم الذي دخلَ حيِّزَ التشغيل والإنتاج قبلَ فترةٍ وجيزة"، معتبرا أن أ"همَّ ما يميّزُ هذه المشاريع أنها جاءتْ بالجهدِ الوطنيّ في شركةِ مصافي الجنوب والجهات الساندةِ لها، بعدَ تلكؤِ الشركاتِ الأجنبيةِ في تنفيذها".

وتابع وزير النفط القول: "لقد أولتِ الحكومةُ والوزارة قِطاعَ الصناعةِ التكريريةِاهتماماً كبيراً، بهدفِ زيادةِ الإنتاجِ الوطنيّ وصولاً إلى الاكتفاءِ الذاتي، والتحوّلِ التدريجيّ الى تصديرِ الفائض منهُ الى خارجِ العراق".

ونوه الى انه "قد شهدتْ فترةُ العام ونصفِ العام من عمرِ الحكومة تحقيقَ وإنجازَ عددٍ من المشاريعِ في قطاع الصناعةِ التكريرية، منها مصفى الشمال بطاقةِ مئةٍ وخمسينَ ألفَ برميلٍ في اليوم، ومصفى كربلاء بطاقةِ مئةٍوأربعينَ ألفَ برميل في اليوم، ووحدةُ الأزمرة في كلٍ من شركةِ مصافي الوسط، وشركةِ مصافى الشمال، إضافةً الى ما تحققَ في مصافي الجنوب من إنجازِ الوحدةِ الرابعة بطاقةِ سبعينَ ألفَ برميلٍ في اليوم".

من جانبه قال وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد يونس، في كملة له، ان "هذا المشروع يأتي ضمن خطط الحكومة والوزارة في تعظيم الانتاج الوطني وتحسين مواصفاته".

وأكد ان الفترةُ المقبلة ستشهد الإعلانَ عن إنجازِ عددٍ من المشاريع في الشمال والوسط والجنوب التي تضيفُ طاقات انتاجيةً تعززُ خُططَ الحكومةِ والوزارة في إنتاجِ المشتقات النفطية، ومنها مشروعُ التكسير بالعاملِ المساعد وهو أحدُالمشاريعِ الواعدة الذي يحوّلُ المخلفاتِ النفطيةِ الى منتجاتٍ بيضاءَ بمواصفات (يورو فايف) وبطاقةٍ تكريريةٍ قدْرُها 55 ألفَ برميلٍ في اليوم والذي يُنفَذُ من قِبَلِ شركة "JGC " اليابانية ، وكل هذه المشاريع تمثل اضافة مهمة لقطاع الصناعة التكريرية .