وزير النفط: نحرص على تطوير الصناعة النفطية وزيادة الإنتاج والاستثمار الأمثل للغاز

شفق نيوز/ أكد وزير النفط حيان عبد الغني، يوم السبت، حرصه على تطوير الصناعة النفطية وزيادة الانتاج والاستثمار الأمثل للغاز وتعزيز دور الاستكشافات النفطية ودعم المحافظات المنتجة.

جاء ذلك خلال مراسم التسلم والتسليم لمهام وزارة النفط بين وزير النفط حيان عبد الغني عبد الزهرة و الوزير السابق احسان عبد الجبار اسماعيل، وفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم.

ونقل البيان عبد الغني قوله، "نحن سعداء بلقاء الوكلاء والمستشارين والمديرين العامين للتشكيلات النفطية وسنعمل سوية بروح الفريق الواحد لاكمال وإنجاز الخطط والمشاريع الستراتيجية بتطوير الانتاج والارتقاء بمعدلاته ، بما يتناسب مع مايمتلكه العراق من مخزون واحتياطي نفطي ، فضلا عن استكمال المشاريع المتعلقة باستثمار الغاز وايقاف حرقه وتحويله الى طاقة نظيفة ترفد الصناعات المرتبطة بالغاز ، والعمل الجاد في الحفاظ على البيئة والصحة العامة ، إضافة الى تفعيل مشاريع تطوير البنى التحتية للموانئ التصديرية وزيادة الطاقات التصديرية من خلال التعجيل بمشاريع مد خطوط الانابيب ومحطات الخزن والضخ والمرافق الاخرى.

واكد حرص الوزارة على توفير البيئة الآمنة للاستثمارات الاجنبية لتطوير الحقول النفطية والغازية ، وتقديم الدعم للجهد الوطني للمساهمة الفاعلة في تطوير الصناعة النفطية و العمل على تعزيز دور العراق في منظمتي اوبك واوابك، وتوسيع افاق التعاون مع دول الجوار وبما يخدم المصالح المشتركة ،

كما اشار الوزير الى ضرورة الاهتمام بقطاع التصفية والتكرير واستكمال المشاريع الخاصة بتطوير الوحدات الانتاجية واضافة وحدات جديدة والوصول الى الاكتفاء الذاتي ، فضلا عن ايلاء قطاع الاستكشاف والاستخراج اهمية كبيرة لتعزيز الاحتياطات الهايدروكاربونية للعراق .

واوضح ان الحكومة داعمة لمشاريع الطاقة وستعمل الوزارة على تذليل كافة المعوقات للارتقاء بمستويات العمل والانجاز وصولا الى تحقيق الاهداف المخطط لها ، والعمل على توفير فرص العمل لمواطنينا وفق البرنامج الحكومي .

وتابع الوزير ان الوزارة ستولي اهتماما كبيرا بدعم تطوير المشاريع الخدمية في المحافظات وخصوصاً المنتجة للنفط والارتقاء بها بالتنسيق مع الادارات المحلية والجهات المعنية .