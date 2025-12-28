وزير النفط: معدلات استثمار الغاز المصاحب بلغت نحو 75% بالعراق

شفق نيوز - بغداد

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط المهندس حيان عبد الغني، يوم الأحد، أن معدلات الاستثمار في مشاريع الغاز المصاحب تجاوزت 70 بالمائة في البلاد.

جاء ذلك خلال ترأسه جلسة هيئة الرأي الـ12 للعام 2025 بحضور الوكلاء والمستشارين والمديرين العامين للشركات والدوائر في الوزارة، وفقا لبيان صادر عن وزارة النفط

وقال الوزير خلال الاجتماع، إن معدلات الاستثمار في مجال الغاز المصاحب بلغت 74%، في حين كانت النسبة عند تسلم الحكومة 53%، عبر تنفيذ مشاريع استثمار الغاز من الحقول النفطية، مؤكدا اهمية مشروع استثمار الغاز الذي تنفذه شركة توتال الفرنسية.

وتابع، القول "ومن المشاريع المهمة مشروع المنصة العائمة لاستيراد الغاز، ومشروع تطوير حقل المنصورية الغازي، ومشروع تطوير حقل عكاز الغازي"، مشيرا الى أن "مشاريع استثمار الغاز المصاحب وتطوير حقول الغاز تصب في صالح توفير وقود الغاز لتشغيل محطات الكهرباء في البلاد.

وأعلن وزير النفط، في شهر تموز/يوليو الماضي، أن الوزارة ماضية في إيقاف حرق الغاز المصاحب بشكل نهائي في العراق مع حلول العام 2029.