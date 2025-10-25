وزير النفط: مشروع وحدة FCC سينتج أفضل أنواع البنزين مع تحقيق الاكتفاء الذاتي بالعراق

شفق نيوز - البصرة

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني السواد، يوم السبت، أن مشروع وحدة FCC في شركة مصافي الجنوب سينتج أفضل أنواع وقود البنزين في البلاد.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في وقت سابق من اليوم قد وحدة التكسير بالعامل المساعد (FCC) في شركة مصافي الجنوب في محافظة البصرة، بطاقة 55 ألف برميل يوميا.

وقال الوزير الذي حضر حفل الافتتاح، ان وحدة التكسير بالعامل المساعد FCC ، تسهم بتحقيق العراق الاكتفاء الذاتي من مادة البنزين والمشتقات النفطية الأخرى.

واضاف ان المشروع سينتج البنزين عالي الأوكتان -95 ، ويعدّ من أفضل أنواع البنزين، موضحاً ان هذه الانجازات ضمن المشاريع الكبرى التي تحققها الوزارة، والتي تقدم الخدمات والاستحقاقات للشعب العراقي.

يذكر أن وحدة التكسير بالعامل المساعد FCC تقوم بتكرير (النفط الأسود) لإنتاج مشتقات نفطية بيضاء عالية الجودة .