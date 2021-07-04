وزير النفط لشفق نيوز: متمسكون بالشراكة مع "لوك أويل"

شفق نيوز / أعلن وزير النفط إحسان عبد الجبار، يوم الأحد، تمسك الحكومة العراقية بشراكته مع شركة لوك أويل الروسية.

وقال عبد الجبار في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة العراقية متمسكة بشراكتها مع شركة لوك أويل الروسية، وتدعمها لتحسين بيئة الاستثمار".

وأضاف أن "علاقة العراق مع شركة (بي بي) البريطانية متميزة بالرغم من تحديات بيئة الاستثمار ".

وفيما يخص المستحقات المالية المترتبة بذمة الوزارة لشركة (برتش بتروليوم) لفت الوزير العراقي، إلى أن "العراق سدد كل ما بذمته من مستحقات الشركة وديونها".

وكان وزير النفط العراقي قد أعلن في وقت سابق بأن شركة "لوك أويل" الروسية أرسلت إخطارات رسمية تقول إنها تريد بيع حصتها في مشروع غرب القرنة - 2 للصين.

كما أفاد بأن شركة "بي.بي" البريطانية تفكر أيضا في الانسحاب من العراق، وذلك بفعل البيئة الاستثمارية في العراق.