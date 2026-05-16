وزير النفط: إنتاج العراق لا يتجاوز 1.4 مليون برميل يومياً.. وندعم ملف الطاقة في كوردستان

صرّح وزير النفط باسم خضير، يوم السبت، بأن معدل إنتاج البلاد من النفط الخام لا يتجاوز 1.4 مليون برميل يومياً جراء الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً إيلاء الوزارة اهتماماً خاصاً لملف الطاقة في إقليم كوردستان، والعمل على تسوية الخلافات والقضايا العالقة بين بغداد وأربيل بهذا الصدد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بمبنى الوزارة ببغداد بمناسبة تسلمه مهام عمله، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، حيث قال فيه: "ينبغي أن تتفهم منظمة (أوبك) والعالم بأسره أن العراق يحتاج إلى رفع سقف إنتاجه من النفط من أجل توفير العوائد المالية لدعم المشاريع الخدمية، وإعادة تأهيل البنى التحتية، وتأمين النفقات التشغيلية"، مبيناً أن معدل إنتاج الخام من البصرة وكركوك لا يتجاوز مليوناً و400 ألف برميل يومياً بسبب اضطرابات المنطقة.

وتطرق الوزير إلى ما يتعلق بملف الطاقة في إقليم كوردستان قائلاً: "نولي هذا الملف اهتماماً وعناية خاصة، وينبغي أن تكون الصناعات النفطية في الإقليم مشابهة لما هي عليه في باقي مناطق العراق"، مؤكداً: "سندعم إقليم كوردستان لاستثمار أمثل في إنتاج الطاقة بما يعود بالمنفعة على البلاد كافة، لكون الثروات الطبيعية هي ملك للشعب العراقي بأكمله".