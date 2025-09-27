وزير النفط: استئناف صادرات النفط عبر تركيا ستضيف موارد أساسية للدولة العراقية

شفق نيوز - بغداد

أكد وزير النفط حيان عبد الغني، يوم السبت، أن إعادة استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق - تركيا سيؤدي الى تعظيم الموارد الأساسية للدولة العراقية.

هذه التصريحات جاءت خلال استضافته في جلسة حوارية تحت عنوان "تكامل الطاقة الإقليمي: فرص التعاون بين العراق والأردن في التحول المستدام".

وقال عبد الغني خلال الاستضافة التي حضرها مراسل وكالة شفق نيوز، إن "هناك اتفاقاً تم توقيعه خلال الشهر الجاري بين وزارة النفط والثروات الطبيعية للبدء بعملية انتاج وتصدير النفط في حقول كوردستان التي تدار من قبل الشركات الاجنبية العاملة في الاقليم والتي يبلغ عددها قرابة 10 شركات".

وأوضح أن هذا الاتفاق الموقع تمّ "بعد مفاوضات تواصلت أكثر من سنة بين وزارة النفط الاتحادية والاقليم، وبعد الاتفاق الأولي دخلت شركات الاجنبية في الاقليم ضمن الاتفاق"، مضيفا أنه "حصرنا على وجود الشركات في الاتفاقية وهي ملزمة لجميع الأطراف".

كما اكد عبد الغني البدء بعمليات التصدير صباح اليوم عبر ميناء جيهان التركي، مشيرا الى أن "الكوادر العراقية في وزارة النفط موجودة في (فيشخابور) لضخ النفط".

وتابع وزير النفط القول إن "هناك إشارة في ارتفاع بمعدل خزانات النفط في ميناء جيهان التركي، ونتظر امتلاء الخزانات وتصدير النفط عبر البواخر"، مشيرا إلى أن تلك الصادرات "ستضيف موارد اساسية للدولة العراقية".

وبعد أكثر من عامين ونصف العام من التوقف، استؤنفت، صباح اليوم السبت، عمليات تصدير النفط الخام من حقول إقليم كوردستان عبر حقل "فيشخابور" إلى ميناء جيهان التركي، بمعدل 190 ألف برميل يومياً.

وجاءت هذه الخطوة عقب عدة اجتماعات بين وفدي وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان ووزارة النفط الاتحادية، حيث تم التوصل في النهاية إلى اتفاق ثلاثي بين الوزارتين والشركات الدولية المستثمرة، يقضي بأن تتم عمليات التصدير عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو) التي تتولى إيصال نفط كوردستان إلى ميناء جيهان.

وقالت وزارة النفط العراقية في بيان، إنه تم استئناف عمليات تصدير النفط الخام من الإقليم عبر الخط العراقي التركي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، وبمتابعة مباشرة من نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني السواد، و بالتعاون الوثيق مع وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان.

وأضافت أن "عمليات التشغيل قد انطلقت عند الساعة السادسة صباحاً بوتيرة عالية وانسيابية تامة من دون تسجيل أي مشاكل فنية تُذكر، ما يعكس نجاح الجهود المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في تحقيق هذا الإنجاز المهم".

وفي وقت سابق من صباح اليوم أثنى رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني، على الدور الذي ادته الولايات المتحدة الأمريكية في إعادة استئناف صادرات نفط الاقليم بعد توقف دام لأكثر من عامين.

وقال مسرور بارزاني خلال حفل اكاديمي في اربيل، إن : اتفاق استئناف صادرات النفط مكسب كبير لجميع العراقيين، مردفا بالقول: نشكر أمريكا على دورها في استئناف صادرات نفط إقليم كوردستان.

ومضى رئيس حكومة اقليم كوردستان: نأمل ان يكون استئناف صادرات النفط سببا في تقوية بنية الاقتصاد التحتية.

وكان مصدر نفطي في شركة نفط الشمال قد كشف، أمس الجمعة، أن صادرات النفط الخام من إقليم كوردستان إلى تركيا ستُستأنف صباح اليوم السبت، بعد توقف الصادرات في آذار/ مارس 2023.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عمليات الضخ عبر خط أنبوب كركوك – جيهان ستبدأ مجدداً اعتباراً من صباح (اليوم) السبت، وذلك عقب تفاهمات فنية وإدارية بين وزارة النفط الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان والجانب التركي".

وكان إقليم كوردستان يضخ نحو 500 ألف برميل يومياً قبل توقف الصادرات في آذار/ مارس 2023، بعد صدور حكم يلزم تركيا بدفع 1.5 مليار دولار لبغداد، ما دفع أنقرة لوقف استخدام الخط الناقل للخام.

وفي تموز/ يوليو الماضي، وافق الإقليم على تسليم نفطه إلى شركة تسويق النفط العراقي "سومو" لتتولى بيعه دولياً، في خطوة لتهدئة النزاع الممتد بشأن عائدات النفط.

ويوم أول أمس الخميس، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن البلاد تكبدت خسائر تراوحت بين 22 و25 مليار دولار نتيجة توقف صادرات النفط من إقليم كوردستان، مرجحاً أن تُستأنف التدفقات خلال الأسبوع الجاري.

ويمثل هذا الرقم ارتفاعاً عن تقديرات سابقة بخسائر قيمتها 19 مليار دولار حتى شباط/ فبراير الماضي.

ومن المنتظر أن يؤدي استئناف الضخ عبر خط الأنابيب الرابط بين كوردستان وتركيا إلى تدفق مبدئي بنحو 230 ألف برميل يومياً إلى الأسواق العالمية، وسط مخاوف من تخمة معروض نفطي في ظل زيادة إنتاج تحالف "أوبك+".

ويُعَد خط كركوك – جيهان، الذي يمتد من شمال العراق وصولاً إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، الشريان الرئيس لنقل النفط الخام من الحقول في إقليم كوردستان والمحافظات الشمالية إلى الأسواق العالمية.