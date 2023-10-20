وزير النفط من البصرة: نخطط لرفع الطاقة الانتاجية لحقل السيبة الغازي الى 100 مقمق

شفق نيوز/ أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، يوم الجمعة، خطط الوزارة التي تهدف الى زيادة الانتاج من حقل السيبة الغازي بمحافظة البصرة الى 100 مقمق "مليون قدم مكعب قياسي باليوم".

وقال عبد الغني خلال زيارته التفقدية اليوم لحقل السيبة الغازي بمحافظة البصرة، إن "هذا الحقل يُعد من الحقول الغازية المهمة التي تحظى بإهتمام الوزارة"، مبينا أنه "يبلغ إنتاجه الحالي من (50-60) مقمق، ونخطط الى زيادته إلى (100) مقمق "مليون قدم مكعب قياسي باليوم".

وأضاف أن الحقل "ينتج أيضاً كمية "1200" طن من الغاز السائل ، وينتج ايضا 1000 برميل من المكثفات"، منوهاً الى أن "الحقل يعتمد التوليد الذاتي في إنتاج الطاقة الكهربائية لتشغيل منشآته وجميع مرافق الحقل".

كما أشار عبد الغني الى إعتماد منشآت الحقل على التكنولوجيا المتقدمة ، واللجوء الى الحفر الأفقي لزيادة كميات الغاز المستثمرة من الحقل الحدودي .

وتأتي هذه الزيارة التفقدية في إطار متابعتنا لمراحل مشاريع استثمار الغاز، والتي تهدف الى إضافة كميات جديدة لإنتاج العراق، حيث قال الوزير: قد وجهنا بتكثيف الجهود لتحقيق ذلك خلال الفترة المقبلة.

من جانبه قال مدير عام شركة نفط البصرة باسم عبد الكريم إن محطة المعالجة المركزية لحقل السيبة الغازي، تتكون من ضفتين بطاقة 55 مقمق لكل ضفة، وبمعدل انتاج 100 مقمق.

ولفت الى انه تم حفر 10 آبار في الحقل ، ونهدف الى زيادة عددها ، وصولاً الى الطاقات الانتاجية المتاحة، مردفا بالقول إن حقل السيبة الغازي ، هو أحد الحقول الغازية التي تمت إحالتها ضمن جولة التراخيص الثالثة .