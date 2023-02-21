وزير النفط: جولة التراخيص الخامسة سترفع من انتاج المعدل اليومي للنفط إلى 250 الف برميل

شفق نيوز/ توقع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني، يوم الثلاثاء، ارتفاع معدل إنتاج النفط الخام في البلاد إلى 250 ألف برميل بتنفيذ جولة التراخيص الحدودية الخامسة.

جاء ذلك في كلمة له خلال حفل التوقيع النهائي لعقود جولة التراخيص الخامسة، الخاصة بالرقع والحقول الحدودية.

وقال عبد الغني في الكلمة التي ألقاها: لقد حرصت الحكومة على تفعيل عقود جولة التراخيص بعد أن تعطلت لمدة 5 سنوات لاسباب غير فنية وغير مهنية مما ادى الى عدم تطوير الحقول الاستكشافية الحدودية، مؤكدا حرص الوزارة على مختلف أنواع الدعم للشركات الفائزة في هذه الجولة.

وأضاف أن جولة التراخيص هذه سترفع معدل إلى إنتاج اليومي من النفط الخام إلى 250 الف برميل، وإلى أكثر من 800 مليون متر مكعب