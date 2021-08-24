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وزير النفط يعلن أبرز مهام تأسيس شركة الطاقة: تمويل حقل عملاق جنوبي العراق

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-24T22:08:40+0000
وزير النفط يعلن أبرز مهام تأسيس شركة الطاقة: تمويل حقل عملاق جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلن وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل يوم الأربعاء أن إقرار مجلس الوزراء تأسيس شركة طاقة البصرة ، يهدف الى ان تكون احد اهم مرتكزات التحول في الطاقة وعنصر مهم من عناصر التنمية المستدامة في العراق .

وقال وزير النفط في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، اليوم، ان من أبرز مهام هذه الشركة انها ستكون الجهة المسؤولة عن تمويل مشروع تطوير حقل الرميلة العملاق في جنوب العراق .

وكان مجلس الوزراء، قد أقر في جلسة الثلاثاء توصية المجلس الوزاري للطاقة (109 لسنة 2021) بشأن موضوع إعادة هيكلة مشاركة شركة (BP) وشركة (بتروجاينا) في عقد الخدمة لحقل الرميلة/ شركة نفط البصرة، بحسب الآتي:

1. الاستثناء من أحكام المادة (2) من نظام فروع الشركات الأجنبية (2 لسنة 2017)؛ ليتسنى للشركة الجديدة (البصرة للطاقة المحدودة)، البدء بإجراءات فتح فرع في العراق بعد تأريخ توقيع اتفاقية التنازل.

2. استثناء هذه الحالة فقط من أحكام المادة (28) من عقد الخدمة لحقل الرميلة؛ كون إعادة هيكلة الرميلة لا ينسجم انسجاماً كاملاً وأحكام المادة المذكورة، إذ إن الشركة الجديدة ومؤسسيها (شركة BP وشركة بتروجاينا) ستكون لأغراض التنظيم الإدارية.

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