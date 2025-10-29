وزير النفط: تطوير حقول كركوك الأربعة يسهم في دعم الموارد المالية للدولة

شفق نيوز - بغداد

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط المهندس حيان عبد الغني، يوم الأربعاء، أن مشروع تطوير الحقول الأربعة في محافظة كركوك يشهد تقدما ملحوظاً.

جاء ذلك ترأسه الجلسة العاشرة لعام 2025 لهيئة الرأي بحضور أعضائها الوكلاء والمستشارين والمديرين العامين للشركات والدوائر في القطاع النفطي، وفقا لبيان صادر عن وزارة النفط.

وذكر البيان ان الوزير استعرض في مستهل الجلسة ملابسات حادث الحريق في مستودع (الزبير 1) في شركة نفط البصرة، مؤكدا عدم تأثر عمليات التصدير بالحادث لوجود بدائل للخزن والتصدير.

وشدد على على ضرورة الالتزام بمعايير السلامة المهنية في مفاصل القطاع النفطي كافة ،لحماية الملاكات والطاقات البشرية اولاً، فضلا عن حماية المنشآت النفطية.

وكانت وزارة النفط العراقية قد اعلنت، يوم الأحد الماضي، أن الحريق الذي اندلع في مستودع نفطي بمنطقة البرجسية في محافظة البصرة ناجم عن تسرب من إحدى منظومات الغاز.

من جانب آخر أشار الوزير إلى المنجز الكبير الذي تحقق في مجال قطاع التصفية، وهو افتتاح وحدة الـ(FCC) في شركة مصافي الجنوب التي تعدّ من المشاريع الستراتيجية المهمة في المنطقة ، ويتم عبرها استثمار المخلفات الثقيلة لعملية التكرير ( النفط الأسود) ، لإنتاج مشتقات نفطية بيضاء.

وأعلنت شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية، أمس الثلاثاء، أنها أكملت أعمالا رئيسية في موقع تطوير مرافق مصفاة البصرة اقصى جنوبي العراق، وبدأت التشغيل التجريبي لتحويل المخلفات النفطية إلى البنزين.

وقالت هيونداي إنه من المتوقع أن يتحسن الاكتفاء الذاتي من الطاقة وإيرادات إنتاج النفط الخام في العراق بمجرد بدء تشغيل المنشأة في مطلع العام المقبل، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وأقامت هيونداي مراسم الاحتفال بأول إنتاج للبنزين في يوم 25 تشرين الأول / أكتوبر الجاري في موقع بناء المرافق، بحضور شخصيات رئيسية، بما في ذلك رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

كما تحدث الوزير عن مشروع تطوير حقول كركوك الأربعة الذي شهد تقدماً ملحوظاً في فقرات العقد، وهو البدء بتنفيذ مشروع التطوير وتحديد الإنتاج الأولي، مشيراً أن المشروع يساهم في دعم الموارد المالية للدولة .