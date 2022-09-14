وزير النفط: بناء ثلاث ناقلات بحرية للمنافذ التصديرية جنوب العراق

شفق نيوز/ أعلن وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل، يوم الأربعاء، أن الوزارة قد تعاقدت مع احدى الشركات العالمية لبناء ثلاث ناقلات متخصصة في أعمال الخدمات و الدعم اللوجستي والادامة والصيانة المتقدمة للمنافذ التصديرية جنوب العراق.

ونقل بيان صادر عن وزارة النفط عن إسماعيل قوله، إن إمتلاك الوزارة وشركة النفط الوطنية لهذه الناقلات خطوة متقدمة لتقليص النفقات المالية ، وتوفيراً للعملة الصعبة التي كانت تسدد للشركات الاجنبية .

بدوره قال المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية حامد يونس، ان العراق قد تعاقد لانشاء ثلاث ناقلات بحرية، وهي الناقلة (ابو الفضل) وقد صممت لاغراض اعمال الصيانة والادامة ومعالجة الانسكابات النفطية في المياه الاقليمية ، وقد دخلت الى الخدمة .

واضاف، أن الناقلة الثانية (سفوان) سوف تدخل الخدمة قريباً ومن المؤمل أن تصل خلال الايام القليلة المقبلة، وهي ذات نشاطات ومهام متعددة من ضمنها إجراء اعمال الصيانة على منشآت التصدير في الموانئ العراقية ومنصات التحميل الاحادية.

وأردف يونس بالقول إن، الناقلة لها مهام ونشاطات اخرى في مجال مكافحة الحرائق ومعالجة المياه الثقيلة للمنشآت البحرية التابعة لشركة نفط البصرة ، بالاضافة الى توليد الطاقة الكهربائية للحالات الطارئة .اما الناقلة الثالثة (شناشيل) فمن المؤمل ان تدخل الخدمة في آذار من العام المقبل ، و تعد اضخم من الناقلات الاخرى حيث ستقوم بإجراء اعمال الصيانة الكبرى للموانئ العراقية بالاضافة الى امكانية سكن الملاكات العراقية العاملة في الموانئ ومنصات التحميل، مشيراً ان الشركة الاجنبية تعمل على تهيئة الملاكات الهندسية والفنية الوطنية لإدارة الناقلات.

واوضح المدير التنفيذي ان بناء هذه الناقلات ذو جدوى اقتصادية من خلال توفير المبالغ المالية الكبيرة التي كانت تصرف للتعاقد مع شركات اخرى لاداء هذه الاعمال ، فضلا عن سرعة الانجاز .

من جانبه قال خالد حمزة مدير عام شركة نفط البصرة، ان الشركة اتفقت مع شركة (ENM) الكورية لانشاء الناقلة (سفوان) التي تختص بعدة مهام ، ولها الاثر الكبير في اعمال الصيانة للعوامات الاحادية (SPM) ، بالاضافة الى امكاناتها في صيانة المنشات الخاصة بالتصدير في اعماق البحر لما تمتلكه من منظومة غوص متكاملة.

واضاف ان الناقلات صممت وفق معايير المنظمة العالمية للملاحة (IMO) والجمعية العالمية لهيئات التصنيف (IACS) وتتلائم مع ظروف عمل الموانئ النفطية العراقية وتحتوي على نظام تثبيت آلي (DB2) ، ونظام الحماية من التآكل ومنظومات مراقبة وانذار وتحكم متطورة جدا مع منظومة كامرات مراقبة ، منوها الى ان جميع الاجهزة والمعدات من مناشئ عالمية رصينة .