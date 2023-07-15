وزارة النفط العراقية: إنتاج حقل غرب القرنة/1 بلغ 560 ألف برميل يومياً

شفق نيوز/ افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، يوم السبت، عدداً من المشاريع الحيوية في حقل غرب القرنة/1 في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.

وقال عبد الغني في كلمة القاها بهذه المناسبة، انه افتتح اليوم عدداً من المشاريع الحيوية في حقل غرب القرنة/1 بمحافظة البصرة ، وتضمنت مشروع وحدة معالجة الماء المصاحب بطاقة 235 الف برميل باليوم ، وتتكون المحطة من ثلاث وحدات معالجة بإسلوب الطرد المركزي مع نصب خزانات عدد 2 بسعة 10 الاف متر مكعب .

وأشار الى ان الهدف من المشروع هو الاستخدام الامثل للمياه لمعالجة عمليات حقن الماء المصاحب الى طبقة المكمن الرئيسي التي تهدف الى تقليل عملية التلوث وزيادة الضغط المكمني لادامة وزيادة الانتاج النفطي، ويعد هذا المشروع من المشاريع الحيوية للدعم المكمني في حقل غرب القرنة/1.

واضاف عبد الغني ان المشروع الاخر الذي تم افتتاحه هو مشروع ربوطات المحطة السادسة ويتضمن ربط المشاريع القديمة بالجديدة ، لتحقيق هدف تحسين البنى التحتية وفك الاختناقات وتحقيق انسيابية في عملية مناقلة النفط الخام دون الاضطرار الى أيقاف الانتاج ، من خلال ، انجاز وتشغيل منظومة سيطرة جديدة بتكنلوجيا حديثة متقدمة ، فضلاً عن بناء منظومة اطفاء متكاملة، مع انجاز خزانات جديدة عدد اثنان بسعة 10 آلاف متر مكعب مع منظومة حرق للغاز جديدة ، ووحدة استخلاص النفط من الغاز عمليات قبل عملية الاحتراق ، وربط وحدة معالجة النفط الرطب مع مضخات غسيل للنفط جديدة ، التي تؤدي بدورها الى تحسين مواصفات ونوعية النفط الخام المنتج .

وان المشاريع التي تم افتتاحها اليوم في حقل غرب القرنة/1 والذي بلغ انتاجه 560 الف برميل باليوم ، تأتي ضمن أهداف الوزارة لدعم المشاريع الحيوية والمهمة ، وتحسين البيئة .

من جانبه قال وكيل الوزارة لشؤون الغاز عزت صابر، إن الوزارة تدعم مشاريع الارتقاء بالبنى التحتية للحقول النفطية ، عبر رفدها بمنظومات التكنلوجيا الحديثة التي تسهم الارتقاء بعمليات الانتاج النفطي.

وعن استثمار الغاز المصاحب من الحقول النفطية ، اكد صابر ان الوزارة وضعت الخطط الواعدة لاستثمار الغاز المصاحب وتحويله الى طاقة مفيدة وايقاف حرقه في غضون السنوات القليلة المقبلة .

وعن معدل انتاج الحقل واهمية المشروع قال مدير عام شركة نفط البصرة باسم عبد الكريم ان انتاج الحقل يبلغ حالياً 560 الف برميل باليوم ، وان المشاريع التي تم افتتاحها تهدف الى دعم زيادة الانتاج وتحقيق انسيابية عالية في العمليات الفنية ، والارتقاء بالبنى التحتية ، مؤكداً ان نسبة العمالة الوطنية في الحقل تجاوزت نسبة ( 90‎% ).