وزير النفط الإيراني يتوقع ارتفاع سعر برميل النفط إلى 100 دولار

شفق نيوز/ توقع وزير النفط الإيراني جواد اوجي، أن يصل سعر برميل النفط الخام إلى 100 دولار أمريكي في الأسواق العالمية، وفقا لما نقلته عنه اليوم السبت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الإداري لمدينة مُهر في محافظة فارس جنوب ايران انعقد أمس الجمعة.

وقال الوزير، إنه "من المتوقع أن يصل سعر النفط في السوق العالمية إلى 100 دولار للبرميل" في ظل التطورات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط.