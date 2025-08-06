وزير النفط: اليوم أو غداً سنستأنف الضخ إلى تركيا

شفق نيوز- كركوك

أعلن وزير النفط حيان عبد الغني، يوم الأربعاء، أن استئناف ضخ الخام عبر ميناء جيهان التركي سيتم اليوم أو غداً، فيما أكد أن إقليم كوردستان سيزود بغداد بـ80 ألف برميل يومياً من النفط.

وقال عبد الغني لوكالة شفق نيوز، على هامش مؤتمر صحفي مشترك مع حكومة كركوك المحلية في حقل جمبور "سيتم استئناف ضخ النفط عبر ميناء جيهان التركي خلال اليوم أو غداً".

وأشار إلى أن "إنتاج إقليم كوردستان من النفط يصل إلى 230 ألف برميل يومياً، وسوف يسلمنا 80 ألف برميل من اليوم عبر وزارة النفط ويتم تصديرها عبر ميناء جيهان التركي".

وأضاف عبد الغني، أن "الاستهلاك المحلي للإقليم يبلغ نحو 50 ألف برميل يومياً".

ولفت إلى أن "إنتاج محافظة كركوك الحالي من النفط يبلغ أكثر من 350 ألف برميل يومياً ونخطط لرفعه إلى 600 ألف برميل، وشركة BP ستباشر أعمالها خلال أقل من شهر".

وصباح اليوم، وصل وزير النفط حيان عبد الغني، إلى محافظة كركوك عبر مطارها الدولي لافتتاح محطة "النفط الرطب" في حقل جمبور الشمالي، بطاقة تصميمية تبلغ 90 ألف برميل يومياً، في خطوة تُعد تتويجاً لجهود مشتركة بين العراق وشركة إيطالية أسهمت بمضاعفة الإنتاج.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن محافظ كركوك ريبوار طه، ورئيس مجلس المحافظة محمد إبراهيم الحافظ، كانا في استقبال الوزير وتوجهوا جميعاً إلى شركة غاز الشمال للاطلاع على واقع الشركة وإنتاجها وآليات تطويرها.

وأضاف مراسلنا أن وزير النفط سوف يقوم بافتتاح شركة نفط الشمال، بالتعاون مع شركة "مندريسي" الإيطالية، التي نجحت في رفع إنتاج حقل جمبور إلى 90 ألف برميل من خلال تطوير المحطة وتشغيلها تجريبياً خلال الأسابيع الماضية.

وأشار إلى أن الجهود الفنية أثمرت أيضاً عن تطوير حقل جمبور الشمالي، وهو ما أسهم مباشرة في رفع الإنتاج، لافتاً إلى أن استثمار الغاز المصاحب في الحقل سيدعم منظومة الكهرباء بإمدادات إضافية.