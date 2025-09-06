وزير النفط: العراق كان يستورد منتجات نفطية بقيمة 5 مليارات دولار سنوياً

شفق نيوز- بغداد

أكد وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، يوم السبت، أن البلاد تعتمد على العائدات النفطية بنسبة تصل إلى 90%.

وقال عبد الغني، في كلمة له خلال جلسة حوارية على هامش منتدى بغداد، وحضرها مراسل وكالة شفق نيوز، إن "الوزارة تعتمد سياسة متوازنة بين تلبية الحاجة المحلية وتصدير النفط لضمان توفير الموارد المالية الأساسية للعراق"، مشيراً إلى أن "الزيادة السكانية في العراق ترفع حجم الاستهلاك المحلي بشكل ملحوظ مقارنة بالكميات المخصصة للتصدير".

وأضاف أن "الوزارة ماضية في تطوير المشاريع النفطية الرامية إلى زيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات، وذلك ضمن خططها واستراتيجيتها لتعزيز إنتاج وتصدير النفط الخام".

ومضى الوزير بالقول إن "العراق تأخر في استثمار الغاز، حيث كانت كميات كبيرة تُحرق سابقاً"، مبيناً أنه "عند تشكيل الحكومة كانت نسبة استثمار الغاز لا تتجاوز 53% من الغاز المنتج".

وأشار عبد الغني، إلى أن وزارة النفط اتخذت خطوات سريعة لزيادة استثمار الغاز والاستفادة منه في عدة مجالات، من بينها تشغيل محطات الكهرباء.

وبشأن المشتقات النفطية، أوضح الوزير، أن "العراق كان يعاني من نقص كبير بسبب ضعف الطاقة التكريرية في المصافي، ما أدى إلى استيراد منتجات نفطية بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار سنوياً".