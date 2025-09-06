وزير النفط: العراق يدرس خيارات جديدة لتصدير النفط عبر سوريا ولبنان

شفق نيوز - بغداد

ذكر وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، يوم السبت، أن العراق يدرس خيارات جديدة في مجال تصدير النفط الخام وذلك عبر دولتي سوريا ولبنان.

وقال عبد الغني في كلمة له خلال انطلاق أعمال "منتدى بغداد الدوليِّ للطاقة" وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن العراق كان على مدى قرن ركنا اساسيا في اسواق الطاقة العالمية وهو اليوم يواصل حضوره بمسؤولية في منظمة اوبك، ويسعى دواما الى استقرار الاسواق وضمان التوازن بين العرض والطلب.

وأردف بالقول إن العراق بما يمتلك من النفط واحتياطيات للغاز كبيرة وما يتمتع بها من موقع استراتيجي مؤهل ليكون مركزا محوريا للطاقة العالمية وعنصرا فاعلا في صياغة سياسات سوق النفط والغاز، وكذلك في الحوار على تحول الطاقة.

ولفت عبد الغني إلى أن، العراق لا ينظر إلى الطاقة بمعزل عن البيئة والالتزام بالمناخ بعد انضمامه إلى اتفاق باريس للمناخ، وقد حققنا تقدما ملحوظا من الألتزامات بهذا الاتفاق، وتعمل الحكومة على إعادة بناء المناخ الأخضر المستدام، والبدء بالفعل بدمج مشاريع الطاقة الشمسية والرياح في المنظومات الكهرباء الوطنية.

وتطرق وزير النفط إلى ملف استثمار الغاز، وقال: لقد جعلناه أولوية وطنية بعد أن كان العراق يحرق كميات منه، وقد شرعنا في توسيع شركة غاز البصرة اضافة الى الحقول في ميسان وذي قار وكركوك والاستثمار الكامل للغاز في العام 2030، وإيقاف احراقه في 2029.

وتابع بالقول إن الاستثمار في قطاع الغاز يوفر الكلف العالية للدولة من الاستيراد ويقلل الانبعاثات الكربونية والحرارية، مشيرا إلى أن العراق سيحقق ما يزيد عن 20% من الانخفاضات الحرارية.

نوه عبد الغني إلى أن العراق يعمل على تنويع خطوط تصدير النفط لضمان تدفق آمن ومستقر لأسواق العالم، مضيفا إلى أن العراق يدرس خيارات جديدة للتصدير عبر سوريا ولبنان واستكشاف إمكانيات اخرى اضافة الى تنفيذ مشاريع في مجال طاقات التصدير.