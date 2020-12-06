وزير النفط يكشف عن صادرات النفط العراقي خلال الشهر الحالي

شفق نيوز/ اكد وزير النفط احسان عبد الجبار يوم الاحد، ان العراق يلتزم بكل قرارات اوبك، مبينا ان الاسعار الحالية جيدة ولكن حذرة.

وفيما بين ان اكثر من شركة تقدمت لشراء النفط عن طريق الدفع المسبق، كشف عن معدل الكميات المصدرة من النفط الخام خلال شهر كانون الاول الحالي. مؤكدا انه سيتم الاعلان عن الشركة الفائزة بتطوير حقل المنصورية نهاية العام 2020.

العراق وأوبك

وقال عبد الجبار في حديث لعدد الصحافيين من بينها وكالة شفق نيوز؛ انه "ليس من مصلحة العراق زيادة الكميات المنتجة وانما زيادة الأسعار وبالتالي فان اتفاق اوبك+ الاخير الذي جاء ضمن المرحلة الثانية زيادة 500 ألف برميل يوميا فقط على كل المنتجين وسيأخذ العراق حصة بسيطة منها".

واضاف ان "الهدف من كل اجتماعات أوبك هو السيطرة على السعر من انحراف أسعار النفط التي تعتبر متحسسة جدا ولا يوجد طمأنينة لفترة توزيع اللقاح، وبالتالي ما يجري من ارتفاع لسعر النفط يعتبر جيد ولكنه حذر جدا".

وأكد عبد الجبار ان "العراق يلتزم بكل مقررات أوبك وما يصدر منها"، لافتا الى ان "كل هذه المقررات تصب في مصلحة العراق كون العراق ثاني أكبر مصدر للنفط في أوبك ويعتمد اقتصاده على النفط بشكل شبه كامل".

شراء بالدفع المسبق

وقال عبد الجبار إن "النتائج التي استلمت يوم الجمعة كانت طيبة جدا وهناك أكثر من شركة متنافسة على المناقصة للفوز بالمناقصة"، مشيرا إلى ان "القراءة الاولية تبين ان سعر البيع ان سيكون بنفس وقت السداد وبالتالي سوف لن يؤثر على قيمة النفط المصدر حتى ولو كان البيع يتم بهذه الالية".

وأضاف عبد الجبار ان "العراق يتجه لبيع النفط بالاجل للحصول على السيولة المالية للنظر في مدى تحمل السوق فاول مرة واستكشاف السوق لهذا النوع من البيع"، مؤكدا أن "أول مرة في تاريخ وزارة النفط ان تعرض هذا النوع للدفع المقدم فارادت الوزارة أن تستكشف قدرة السوق ومدى ثقة الزبائن بوزارة النفط وسومو".

وقالت وزارة النفط العراقية، في 23 تشرين الثاني، إن العراق يسعى لإبرام أول صفقة على الإطلاق للدفع المسبق للنفط الخام لدعم ماليته، في ظل سعيه لمواجهة تراجع أسعار النفط والطلب بسبب جائحة فيروس كورونا.

صادرت النفط للشهر الحالي

وقال عبد الجبار إن "معدل صادرات النفط الخام لشهر كانون الاول الحالي هي مليونين و700 الف برميل من الجنوب و100 ألف برميل من حقول كركوك".

من جهة اخرى أشار عبد الجبار إلى أن "سعر النفط في موازنة عام 2021 سيكون 42 دولار"، مبينا ان "هناك مساعي للحكومة الاتحادية مع اقليم كوردستان قائمة وبوادر لإدخال 250 ألف برميل من قيمة النفط المصدر بالموازنة.

حقلا المنصورية وعكاس

وأفاد عبد الجبار بان قبل نهاية العام الحالي سنعلن عن الشركة الفائزة بتطوير حقل المنصورية الغازي، مبينا ان هناك مساعي لوضع خطة تكاملية مع الحقول الاخرى بالتعاون مع الفائزين السابقين بهذه الحقول.

واعلنت وزارة النفط في 15 تشرين الاول الماضي عن إلغاء عقد تطوير حقل المنصورية الغازي مع مجموعة تركية بقيادة تابو بعد تلكؤ وفشل الشركات الأجنبية من المباشرة في تطوير الحقل.

وفي نفس السياق اكد وزير النفط ان شركة كوكاز الكورية لم تخرج من تطوير حقل عكاز الغازي وان المفاوضات مستمرة بهذا الشأن.

يذكر أن حقل عكاز الغازي أحيل من قبل الوزارة حسب جولة التراخيص عام 2012، إلا أن الشركة أوقفت أعمالها به بعد دخول عصابات (داعش) الى المحافظة الذين قاموا بعمليات حرق وسلب وتخريب الممتلكات الخاصة بشركة (كوكاز) الكورية.