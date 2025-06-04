العراق يعمل على تحقيق إنتاج واستثمار للغاز بطاقة تزيد عن 1000 مقمق في حقلين

شفق نيوز/ قال نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني السواد، يوم الأربعاء، إن العراق حقق تقدما ملحوظا في مجالات استثمار الطاقة والثروات الطبيعية والبرامج الاصلاحية بهدف ارساء اسس تنمية مستدامة.

وقال الوزير خلال مشاركته في مؤتمر مجلس الاعمال العراقي البريطاني (IBBC) في لندن "لقد حققت الوزارة خطوات نوعية في زيادة استثمار الغاز المصاحب وتقليل نسب حرقه إذ ارتفعت نسبة الاستثمار إلى أكثر من 70% خلال فترة وجيزة ، "حيث كانت النسب مع تسلم الحكومة الحالية 53%، عبر مشاريع بارزة مثل "غاز البصرة وارطاوي وغاز الحلفاية والناصرية وحقل الفيحاء وغيرها".

وأشار إلى ان الوزارة تعمل على اطلاق مشاريع استثمار الغاز في حقلي عكاس والمنصورية، لتحقيق انتاج واستثمار للغاز بطاقة تزيد عن 1000 مقمق ، موضحا أن ذلك يأتي ضمن برامج تتيح مراحل معجلة ،والتي توفر فرص مهمة لشراكات دولية لاسيما في مشاريع المعالجة والنقل وتوليد الطاقة الكهربائية من الغاز ، مضيفا ان الوزارة حققت تقدما في مجال تطوير الحقول النفطية ايضا .

وتابع ، في هذا السياق تبرز مشاريع تقليل انبعاثات الكربون والميثان ، كفرص واعدة للشراكة مع القطاع الخاص ، عبر نشر تقنيات الرصد والتقليل او تطوير البنى التحتية في ظل التزام العراق بمواثيق المناخ ، وقد بادر العراق وبضوء تعدد مشاريع استثمار الغاز الى تشكيل شركة خاصة بسندات الكربون.

واشار الوزير الى تنفيذ مشروع متكامل مع شركة "توتال انرجيز" الفرنسية الذي يتضمن ، انتاج النفط من حقل ارطاوي بطاقة 210 الف برميل يوميا ، واستثمار الغاز بطاقة 600 مقمق اضافة الى مشروع توليد الطاقة الكهربائية بالاعتماد على الطاقة الشمسية ، وهو المشروع الاول الذي سيبدأ الانتاج فيه مع نهاية السنة الحالية بطاقة 250 ميكاواط ، فضلا عن مشروع انتاج ماء الحقن بطاقة 5 مليون برميل يوميا بالاعتماد على ماء البحر ، ويعد المشروع الاول من نوعه في المنطقة بمكوناته المترابطة.

ونوه السواد الى التطور في قطاع التصفية وزيادة معدلات الانتاج من المشتقات النفطية بطاقة انتاجية اضافية بلغت 360 الف برميل باليوم ، وعبر هذه الزيادة فان العراق اوقف استيراد مادتي زيت الغاز والنفط الابيض ، وقلل من استيراد البنزين الى الحد الادنى.

وتابع القول إنه "مع نهاية هذا العام سيتوقف استيراد المنتجات البيضاء ، وسيتحول العراق الى بلد مكتفي ذاتيا ، ويصدر الفائض من منتجاته الى الخارج ، ويأتي هذا الاكتفاء من خلال تشغيل مصفى كربلاء ، والوحدة الرابعة في مصافي الجنوب في البصرة، بالاضافة الى مشاريع زيادة الانتاج في شركة مصافي الشمال" .