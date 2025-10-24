وزير النفط: العراق سيصل مرحلة الاكتفاء الذاتي من البنزين ويخطط لتصديره

شفق نيوز- بغداد

أكد وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، يوم الجمعة، اقتراب العراق من الاكتفاء الذاتي من مادة البنزين، عبر إنتاجه في مشاريعه النفطية في مصافي الشمال، خاصة مشروع عملية التكسير بالعامل المساعد الـ(أف سي سي)، مبينا أن مرحلة الاكتفاء الذاتي سيليها مرحلة تصدير البنزين إلى الخارج.

وقال عبد الغني لوكالة شفق نيوز، إن "مشروع مصافي الشمال تعرض لتدمير كبير خلال معارك داعش، بعد احتلالها من قبل تلك العصابات، وبعد عمليات التحرير شرعت وزارة النفط بإعادة تأهيلها وادخلها للعمل بطاقة تكريرية تصل إلى 380,000 برميل يوميا".

ولفت الوزير إلى أنه "تم افتتاح مشروع وحدة التكرير الرابعة في مصافي الجنوب ووحدة ازمرة، وقبل شهر تم افتتاح مصفى الدهون في مصافي بيجي، وهذا المصفى يفتتح لأول مرة في العراق ويوفر تقريبا 70% من حاجة العراق من الدهون المختلفة، بأكثر من 14 نوعاً من الدهون".

وبين عبد الغني، أن "من أهم هذه المشاريع هو مشروع عملية التكسير بالعامل المساعد أو ما يسمى بالـ(أف سي سي)، وهذا المشروع الكبير الذي تبلغ قيمته بحدود 3 مليارات و750 مليون دولار يمول من خلال القرض الياباني".

وأوضح أن "القرض الياباني من القروض الميسرة بأرباح بسيطة جدا، والدفع يكون بعد الإنجاز خلال عشر سنوات، ويبدأ استعادة المبالغ المدفوعة ولكن على مدى 30 عاما، وبالتالي فهو مشروع مهم جداً، ولاقى اهتمام كبير من وزارة النفط ومني انا كوزير شخصيا ودولة رئيس الوزراء".

وأشار إلى أن "هذا المشروع يستخدم النفط الأسود ويقوم بعملية تكرير هذا النفط بإنتاج البنزين بطاقة تصل إلى 4200 متر مكعب من مادة البنزين عالي الأوكتان، إضافة إلى أكثر من 2000 متر مكعب من زيت الغاز، وأكثر من 750 طن من الـ(ال بي جي) إضافة إلى المنتجات البيضاء الخفيفة وغيرها".

وأكد الوزير، أن المشروع سيتم افتتاحه يوم غد بحضور دولة رئيس الوزراء، وهذا يعتبر انجازا كبيراً"، مبينا أن "هذا المشروع سوف يعمل على إيقاف استيراد البنزين تماما من الخارج، وبالتالي الاستفادة من المبالغ التي كانت تصرف على الاستيراد".

وأضاف أن "المبالغ التي نستورد بها المنتجات النفطية كانت تصل إلى خمس مليارات دولار سنويا، وانخفضت خلال السنة الماضية إلى أقل من الربع، والآن بانجاز هذا المشروع سوف يتوقف تماما استيراد المنتجات البيضاء ويصل العراق إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، ليقوم بعد ذلك ببناء الخطط اللازمة لتحويل العراق إلى بلد مصدر للمنتجات النفطية".