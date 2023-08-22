وزير النفط العراقي يلتقي نظيره التركي في أنقرة

شفق نيوز/ التقى نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الثلاثاء، وزير الطاقة والموارد الطبيعية في الجمهورية التركية ألب أرسلان بيرقدار .

وذكر بيان مقتضب صادر عن وزارة النفط العراقية، أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية في قطاع النفط والطاقة وسبل تعزيز مجالات التعاون المشترك.

ووصل وزير النفط حيان عبدالغني، أمس الإثنين، العاصمة التركيَّة أنقرة، في زيارة رسميَّة تستغرق يومين.

وذكر بيان للسفارة العراقية في انقرة ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان الزيارة "لإجراء مباحثات تتعلق بتطوير العلاقات الثنائيَّة، وتوسيع آفاق التعاون في مجال النفط والغاز والطاقة، علاوة على بحث ملف استئناف الصادرات النفطيَّة العراقيَّة عبر ميناء جيهان التركيّ".

واشار البيان إلى أن الوزير عبدالغني سيلتقي وزير الطاقة والموارد الطبيعيَّة التركيّ فاتح دونماز، وعدداً من المسؤولين الأتراك لتأكيد حرص العراق على بناء جسور من الثقة والتعاون وصولاً إلى اتفاق حول استئناف عمليَّة تصدير النفط العراقيّ عبر شركة تسويق النفط "سومو" حصراً.