وزير النفط العراقي يعلن موقفه من اتفاق اوبك+: صادراتنا لن تتأثر

شفق نيوز/ أعلن وزير النفط العراقي احسان عبد الجبار اسماعيل، يوم الأربعاء، موقفه من تخفيض الإنتاج النفطي الذي اتفقت عليه منظمة أوبك بلس، مشيراً الى ان القرار لن يؤثر على الصادرات العراقية.

جاء ذلك بعد حضوره الاجتماع الخامس والأربعون للجنة المراقبة الوزارية المشتركة، والاجتماع الوزاري الثالث والثلاثون لمجموعة (أوبك بلس)، التي عقدت في مقر الأمانة العامة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بالعاصمة النمساوية، فيينا، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وقال اسماعيل، إن "الاجتماع الوزاري بحث التطورات والتحديات التي تواجه السوق النفطية، والاثار المترتبة على ذلك خصوصاً بعد تراجع اسعار النفط في الاونة الاخيرة وعدم استقرار الاسواق النفطية".

وأكد وزير النفط، "حرص الدول المنتجة في منظمة اوبك والمتحالفين معها من خارج المنظمة على تحقيق مزيد من الاستقرار والتوازن بين العرض والطلب".

ولفت الى ان "الاجتماع الوزاري يسعى ويهدف الى تحقيق مزيد من الاستقرار والثبات على المدى البعيد"، منوهاً الى "المكاسب التي حققتها مجموعة أوبك بلس في الوصول إلى استقرار وتوازن لأسواق النفط ، والمحافظة عليه، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على اقتصاديات الدول المنتجة ومنها العراق".

وتابع ان "قرار خفض الانتاج جاء منسجماً مع السياسة الحكيمة التي انتهجتها اوبك بلس خلال السنوات الماضية والمتمثلة في "الاستباقية" في الاجراءات الاحترازية لمواجهة تقلبات السوق النفطية".

وقال وزير النفط العراقي، إن "الاجتماع الوزاري ل"أوبك بلس " قرر خفض الإنتاج الإجمالي بمعدل 2 مليون برميل في اليوم، بمساهمة جميع الدول المنتجة في اوبك بلاس ، وبحسب مستويات الإنتاج المطلوبة لكل منها ، اعتباراً من شهر نوفمبر 2022"، موضحا ان "القرار يهدف الى حماية اسواق النفط من الاثار السلبية نتيجة الظروف والتحديات التي تواجه الاسواق العالمية".

واشار الى ان "العراق يهدف للمحافظة على مستوى إنتاجه المرجعي الذي حدد باتفاق الدول الأعضاء في شهر يوليو 2021"، مؤكداً ان "صادرات العراق لن تتاثر بهذا الخفض ، نتيجة إدارة الاستهلاك الداخلي و بما ينسجم مع قرار خفض الانتاج ، حفاظاً على القدرات التصديرية الحالية".

وختم بالقول، "نأمل في أن يعود هذا القرار بمزيد من الاستقرار والتوازن للاسواق النفطية العالمية، وللاقتصاد الوطني".