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وزير النفط العراقي يعلن عن اتفاق "اوبك+" على تخفيض الأنتاج

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-05T15:04:37+0000
وزير النفط العراقي يعلن عن اتفاق "اوبك+" على تخفيض الأنتاج

شفق نيوز/ اكد وزير النفط العراقي حرص "اوبك +" على تحقيق مزيد من الاستقرار للأسواق العالمية، والعمل على اعادة التوازن بين العرض والطلب، من خلال التعاطي الواقعي مع الظروف والعوامل المؤثرة فيه .

ونقل بيان لوزارة النفط عن وزيرها احسان عبد الجبار اسماعيل قوله بعد مشاركته في الاجتماع الوزاري (أوبك +) عبر المنصة الإلكترونية؛ ان "الدول المنتجة للنفط  قد أقرت في اجتماعها اليوم تخفيض مستوى الإنتاج للدول المنضوية في الاتفاق بكمية (100 ألف برميل) باليوم  اعتباراً من شهر تشرين الاول، بعد المتغيرات التي شهدتها الأسواق النفطية في الآونة الاخيرة".

وأضاف اسماعيل؛ ان "الاجتماع قد تضمن مراجعة ومناقشة التقارير الفنية والتوصيات الخاصة بتطورات السوق النفطية والعوامل المؤثرة ، والتوقعات خلال الأشهر المقبلة"، مشيراً الى اهمية الاتفاق الجماعي في  معالجة المتغيرات والتحديات التي تواجه السوق النفطية". 

وأشار البيان إلى أن الاجتماع حضره عن الجانب العراقي وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية والتوزيع حامد يونس ومدير عام شركة تسويق النفط علاء الياسري وعدد من المسؤولين في الوزارة وسومو". 

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