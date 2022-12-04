وزير النفط العراقي يعلق على قرار أوبك+ : إجراءات ضرورية

شفق نيوز/ أكد نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، يوم الأحد، تمسك تحالف "أوبك بلس" بإتفاق الإنتاج المقرر سابقاً بمعدل الخفض حتى نهاية العام المقبل 2023 مع مراعاة المتغيرات والتطورات الطارئة.

وقال عبد الغني بعد مشاركته في الاجتماع الوزاري لتحالف "أوبك بلس"، بحسب بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماع أكد على اتخاذ المزيد من الإجراءات الضرورية إزاء تطورات السوق النفطية إن تطلب ذلك، من أجل الحفاظ على التوازن المطلوب وتحقيق مزيد من الاستقرار في ظل الظروف والتحديات التي تواجه الأسواق العالمية".

وأشار عبد الغني الى "الاتفاق على مجمل المواضيع التي جرى مناقشتها ، ومنها ما يتعلق باللجنة الوزارية لمراقبة الانتاج والدعوة الى عقد الاجتماعات الطارئة والضرورية ،وأهمية الالتزام التام بالاتفاق وآلية التعويض".

واوضح البيان ان "الاجتماع حضره كل من مدير عام شركة تسويق النفط العراقية "سومو" علاء الياسري وممثل العراق في منظمة "أوبك".

وقررت مجموعة "أوبك+"، اليوم الأحد، تمديد العمل بسياسة إنتاج النفط الحالية دون تغيير، بحسب تصريحات نشرتها رويترز، وذلك بعدما اتفقت مجموعة السبع على فرض حد أقصى لأسعار النفط الروسي.

واتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا، اول امس الجمعة، على فرض حد أقصى لسعر برميل النفط الخام الروسي المنقول بحرا يبلغ 60 دولارا في خطوة تهدف إلى الحد من إيرادات موسكو مع الحفاظ على تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية.