وزير النفط العراقي يستأنف عمله بعد تعافيه من وعكة صحية

شفق نيوز/ أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي حيان عبد الغني السواد، يوم الاثنين، حرص وزارته على تطوير قطاعات الإنتاج والتكرير، وزيادة معدلات الإنتاج، والاستثمار الأمثل للغاز دعماً للاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال استئناف الوزير مهام عمله في مقر وزارة النفط لمتابعة سير العمل بعد تعافيه من وعكة صحية، وفق بيان صدر عن اعلام الوزارة ورد الى وكالة شفق نيوز.

وكان الوزير قد تعرض لوعكة صحية أثناء زيارته لولاية هيوستن الأمريكية، حيث عقد خلالها العديد من اللقاءات مع الشركات العالمية المتخصصة في قطاعات الصناعة النفطية.

وفي 17 تشرين الأول الجاري، قررت الحكومة العراقية تكليف وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع، علي معارج البهادلي، بإدارة الوزارة مؤقتاً نظراً لتدهور الوضع الصحي للوزير عبد الغني. وقد منحت الحكومة البهادلي صلاحيات الوزير خلال فترة غيابه، متمنية للوزير الشفاء العاجل وعودته إلى مهامه قريباً.

يذكر أن وزير النفط أجرى منتصف أيلول الماضي عملية جراحية طارئة في القلب بأحد المستشفيات الأمريكية خلال زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة، حيث أكد مسؤول في الوزارة أن حالته الصحية مستقرة بعد العملية.