وزير النفط يتوقع اضافة 1000 مقمق على معدل إنتاج العراق من الغاز

شفق نيوز/ توقع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، يوم الأربعاء، إضافة 1000 مقمق على معدل إنتاج البلاد من مادة الغاز المصاحب بتفعيل عقود جولات التراخيص الخامسة.

جاء ذلك خلال حضوره المؤتمر الدولي الثالث الذي عقد في جامعة بغداد، تحت عنوان (العراق .. التغيير المناخي _ انعكاسات الأمن والتنمية).

وقال عبدالغني خلال جلسات المؤتمر، إن وزارة النفط تقوم بتنفيذ عدداً من المشاريع المخطط لها لاستثمار الغاز المصاحب وتحويله الى طاقة نظيفة، وخصوصاً في حقول شركة نفط البصرة وحقول شركتي نفط ميسان ونفط ذي قار لاستثمار الغاز المصاحب واستخدامه في توليد الطاقة الكهربائية لتقليل الانبعثات الضارة، إلى جانب الاهتمام بتطوير حقول الغاز الحر في الأنبار وديالى.

وأردف بالقول إن الوزارة كانت قد وقعت عقدا مهماً مع شركة (توتال) الفرنسية لاستثمار 600 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز، بالاضافة الى الاعلان عن إنجاز مسودة مشروع استثمار غاز حقل نهران بن عمر بمحافظة البصرة الذي ستتم إحالته للمجلس الوزاري للطاقة، ومن ثم الى مجلس الوزراء من اجل إقراره.

واضاف وزير النفط ان الوزارة قامت وضمن البرنامج الحكومي بتفعيل عقود جولات التراخيص الخامسة وإبرام العقود مع الشركات الفائزة التي من المتوقع ان تضيف كمية (1000) مقمق من الغاز ، كذلك دعوة الشركات العالمية ، للمشاركة في جولات التراخيص الخامسة "الملحق" والسادسة لزيادة الإنتاج الوطني من الغاز.