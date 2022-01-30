وزير النفط العراقي يتحدث عن صعوبة الاستثمار بالغاز ويفصح عن أربعة مشاريع عملاقة للطاقة

شفق نيوز/ وصف وزير النفط احسان عبد الجبار، يوم الأحد، الاستثمار في مجال الغاز بأنه "صناعة متأخرة" في العراق، مؤكدا أن شرطة "توتال" الفرنسية ستبني أربعة مشاريع عملاقة لإنتاج الطاقة الكهربائية في محافظة البصرة الغنية بالنفط أقصى جنوبي البلاد.

وقال عبد الجبار في حديث لعدد من وسائل الإعلام من بينها وكالة شفق نيوز ان "الاستثمار في مجال الغاز هو صناعة متأخرة في العراق حيث انه دائما يتجه باستثمار امواله في المشاريع سريعة العوائد"، مبينا ان "عملية الصرف على المشاريع النفطية يمكن إرجاعها خلال شهرين في حين عملية الصرف على المنشآت الغازية يتم إرجاعها بعد سبع سنين".

واضاف ان "الوزارة اتجهت بشراكة مع شركة (شل) بتأسيس شركة غاز البصرة (بي جي سي) المتكونة من شركة (شل) و(ميتسوبيشي) وشركة غاز الجنوب"، لافتا الى ان "الشركة حققت نجاحات وحولت العراق من مستورد الى مصدر لبعض المنتجات".

كما اشار الى ان "الخطوات ما بعد شركة غاز البصرة كانت خجولة واكبر خطوة ما بعد ذلك هي "بي جي سي" هو عقد الوزارة مع شركة توتال الفرنسية للاستثمار في مجال الحقول الغازية"، مردفا بالقول، إن الشركة "ستبني أربعة مشاريع عملاقة للطاقة في محافظة البصرة، وسيمكن السكان المحليين من الحصول على الكهرباء من خلال استخدام أكثر استدامة لموارد البلاد الطبيعية، والحد من حرق الغاز".

ويمتلك العراق احتياطات هائلة من النفط والغاز، وهو الدولة الثانية في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، ويشكل النفط أكثر من 90% من إيراداته، لكنه يواجه أزمة طاقة حادة ويعاني من انقطاع مستمر في التيار الكهربائي، ويقوم باستيراد الغاز الجاف من ايران لتشغيل محطاته الكهربائية.