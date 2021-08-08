وزير النفط العراقي يبدي استعداده لمعالجة المشاكل العالقة مع الإقليم بالحوار

شفق نيوز/ رحب وزير النفط إحسان عبد الجبار يوم الأحد بالتعاون مع وزارة الثروات الطبيعية في اقليم كوردستان وإستعداد وزارته للعمل على ازالة جميع المشاكل والمعوقات الفنية والمالية حفاظاً على الثروة الوطنية التي هي ملك للشعب العراقي بحسب مانص عليه الدستور.

وقال عبد الجبار خلال استقباله وزير الثروات الطبيعية كمال حميد الاتروشي في بيان صادر عن الوزارة ان الحكومة الاتحادية والوزارة تؤكدان على ضرورة التعاطي بشفافية عالية مع ادارة، الثروة النفطية في عموم العراق ، والعمل على حل المشاكل العالقة بالحوار وتبادل واحترام وجهات النظر مع وضع المصلحة الوطنية فوق جميع الاعتبارات .

وعبر وزير النفط عن امله في ان تسفر اللقاءات والحوارات مع الاقليم وخصوصا بعد تسنم الوزير الاتروشي لمهامه على فتح صفحة جديدة من الحوار الموضوعي الجاد لحل المشاكل العالقة وبما يخدم الشعب العراقي من شماله الى جنوبه وحسب النصوص الدستورية التي نظمت حقوق المحافظات والاقاليم .

فيما اكد وزير الثروات الطبيعية كمال الاتروشي عن امله في التعاون المشترك مع وزارة النفط والحكومة الاتحادية ، والعمل معاً على فتح افاق جديدة في العلاقات الثنائية نحو الاستثمار الامثل للثروة الوطنية في جميع انحاء العراق والعمل على تطوير الحقول النفطية والغازية واقامة المشاريع المشتركة بصورة تكاملية وبما يؤدي الى حسن استغلال الثروة النفطية خدمة للصالح العام.

واشار الاتروشي انه قد لمس خلال اللقاء مع وزير النفط والمسؤولين في الوزارة تعاوناً وتجاوباً كبيراً لبحث وحل جميع المشاكل العالقة بين المركز والاقليم ، فضلاً عن تفعيل صيغ واتفاقات جديدة تضمن التعاون لتطوير الصناعة النفطية والغازية دعماً للاقتصاد الوطني والتمنية المستدامة .