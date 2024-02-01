وزير النفط العراقي: "أوبك بلس" تقرر الابقاء على مستويات الإنتاج دون تغيير

شفق نيوز/ صرّح نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، يوم الخميس، أن أعضاء الاجتماع الوزاري لمراقبة الانتاج في تحالف "أوبك بلس " قرر الإبقاء على مستويات الانتاج دون تغيير.

ونقلت وزارة النفط في بيان عن عبد الغني، قوله، إن: الاجتماع قد تضمن مراجعة اللجنة الوزارية لبيانات وتقارير إنتاج النفط للدول الأعضاء لشهري تشرين الثاني وكانون الأول 2023 ، التي شهدت الالتزام الكبير لدول التحالف بتعديلات الإنتاج والحصص المقررة.

من جهته قال مدير عام شركة تسويق النفط العراقية عمار العنبكي ان: الاجتماع الوزاري لمراقبة الانتاج في تحالف "أوبك بلس" الـ (52) الذي انعقد هذا اليوم الخميس 1- شباط 2024 قرر الإبقاء على مستويات الانتاج دون تعديل ، مضيفاً ان هذا الاجراء يأتي لتحقيق مزيد من الاستقرار والتوازن بين العرض والطلب في الأسواق العالمية .

من جانبه قال المتحدث بإسم وزارة النفط عاصم جهاد، إن: اللجنة الوزارية ستواصل مراقبة تطورات السوق النفطية ، خلال فترة الأشهر القادمة ، ومدى توافق وتأثير التعديلات لمستويات الإنتاج على الأسواق النفطية ، الى جانب تقييم ظروف السوق والتحديات والمتغيرات وآثارها على العرض والطلب.

واضاف ان اعضاء اللجنة الوزارية قرروا عقد الاجتماع القادم في الثالث من شهر نيسان المقبل .

يذكر ان اللجنة الوزارية لمراقبة الانتاج تضم عددا من الدول الاعضاء في التحالف ومنها العراق ، حيث تقوم بمراقبة الإنتاج لدول الأعضاء إلى جانب تطورات الأسواق العالمية والتحديات والعوامل المؤثرة ، وذلك بهدف رفع التوصيات للاجتماع الوزاري "لأوبك بلس" من اجل العمل به ، تحقيقاً لاهدافه في إستقرار الأسواق العالمية .