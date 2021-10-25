وزير النفط العراقي: نهدف الى استثمار 2.6 مليار قدم مكعب يوميا بحلول 2026

شفق نيوز/ اكد وزير النفط احسان عبد الجبار اليوم الاثنين، ان العراق يهدف الى استثمار ( 2.6) مليار قدم مكعب يوميا بحلول 2026، مؤكدا انضمام العراق الى مبادرة البنك الدولي 2030 لتصفير حرق غاز المصاحب.

وقال عبد الجبار خلال مشاركته في منتدى مبادرة السعودية الخضراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "العراق قد اتخذ خطوات عملية من أجل التوجه الجاد نحو إحلال الطاقة النظيفة ، والتقليل من الانبعاثات والملوثات ، ووضع خطط تحقق أهدافنا في مشاريع الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب ومشاريع الطاقة المتجددة، مشيرا إلى ان "العراق نجح في استثمار نسبة ( 53 %) من مجموع الغاز المصاحب، وبزيادة (5 %)عن الكميات المستثمرة قبل سنتين".

وأضاف عبد الجبار ان "وزارة النفط وضعت خطط مجدولة لاستثمار كميات إضافية من الغاز تصل الى ( 2,6)مليار قدم مكعب يوميا بحلول 2026، والوزارة ماضية في تنفيذ تعاقداتها مع الشركات العالمية الرصينة لتحقيق أهدافنا وخططنا ضمن هذا الاطار" .

واكد وزير النفط ان "المبادرة السعودية تعد واحدة من المبادرات الاستراتيجية المهمة في المنطقة والعالم، لمواجهة التحديات والتداعيات التي تواجه المناخ والطاقة، وان العراق يدعم مبادرة الشرق الأوسط الاخضر، وأن التحول الأخضر لا يكون بعيدا عن الهيدروجين، حيث يوفر الأخير فرص طويلة الأمد لنمو وتنويع الاقتصاد وسيؤدي إنتاج الهيدروجين الأخضر إلى تنويع الاقتصاد للعديد من الدول العربية عن طريق الاستفادة من موارد الطاقة الشمسية المرتفعة في المنطقة وقد يؤدي إنتاج الهيدروجين الازرق باستخدام مواد أولية منخفضة القيمة، كالنفوط الثقيلة إلى توفير عوائد اقتصادية مستقبلية أفضل".

وشدد وزير النفط على ان "العراق وضمن توجهات الحكومة ووزارة النفط يجري دراسة لنماذج اقتصادية متعددة لاستثمار الغاز المصاحب باستخدام تقنيات التسييل ( GTL) او التحويل للطاقة ( GTP ) من خلال مولدات متنقلة بسعات متوسطة او التحويل للهيدروجين، يعمل على دراسة تلك العروض المهمة من قبل الجهات المختصة ".

ولفت الى ان "المجلس الوزاري للطاقة وضع خطته العشرية للتحول بالطاقة للوصول الى 33% طاقة نظيفة عام 2030 ، وان القرار رقم 67 لسنة 2021 وضع ملامح الخطة لإنتاج ( 12000 ميكاواط ) طاقة شمسية كهروضوئية بدأت بعقود تنفيذ EPC وعقود استثمار IPP مع شركات رائدة في مجال الطاقة مثل (توتال واكواباور ومصدر وباورجاينا) وغيرها".

وأشار وزير النفط الى ان "العراق يعد اليوم واحدا من أكبر المنتجين في سوق الطاقة العالمي باعتباره ثاني اكبر الدول المنتجة للنفط في منظمة أوبك بمعدل (4.150) أربعة ملايين ومئة وخمسين الف برميل يوميا لشهر تشرين الاول مع ما ينتج من الغاز الطبيعي المصاحب بمعدل (2.85) مليار قدم قياسي مكعب يوميا".

وعن دور العراق في حماية المناخ، أوضح إسماعيل ان رئاسة الجمهورية صادقت على الانضمام لاتفاقية باريس للمناخ مطلع هذا العام وفي نفس الوقت أكدت الحكومة العراقية كذلك انضمامها الى مبادرة البنك الدولي 2030 لتصفير حرق الغاز المصاحب ".

ولفت الى ان وزارة النفط باشرت بالتعاقد على تنفيذ مشروع ماء البحر المشترك CSSP الذي يتضمن توفير 5 مليون برميل ماء قابلة للزيادة من ماء البحر لاغراض الحقن مما يعني توفير نفس الكمية من المياه العذبة للأغراض البشرية والزراعية انطلاقا من حرص الحكومة على استدامة الثروات والموارد الطبيعية".

واكد رئيس المجلس الوزاري للطاقة وزير النفط دعم العراق لجميع المبادرات التي تهدف الى حماية البيئة والتقليل من الآثار الملوثة لها، والعمل على تعزيز التعاون وتوحيد الجهود من أجل التعامل السليم مع تحديات التغير المناخي، عبر تنفيذ الالتزامات البيئية المشتركة مع دول الجوار والعالم.