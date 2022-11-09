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وزير النفط العراقي: نعمل على تحقيق أعلى الإيرادات المالية عبر تسويق وتصدير الخام

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-09T12:43:50+0000
وزير النفط العراقي: نعمل على تحقيق أعلى الإيرادات المالية عبر تسويق وتصدير الخام

شفق نيوز/ أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، يوم الأربعاء، حرص العراق على التعاطي الواقعي مع التحديات التي تواجه السوق النفطية العالمية.

جاء ذلك في كلمة له خلال إجتماع تسعيرة النفط الخام العراقي للأسواق العالمية الذي ينعقد شهرياً بمقر الوزارة.

وقال الوزير في الاجتماع، إن العراق يحترم اتفاق (أوبك بلاس ) في تحقيق التوازن والاستقرار للسوق العالمية، مؤكدا أن سياسة العراق تهدف الى رفع القيمة او العائد المالي لبرميل النفط وبما يحقق رغبات المنتجين والمستهلكين .

وأردف بالقول "نعمل على تحقيق أعلى الإيرادات المالية عبر تسويق وتصدير النفط الخام دعماً للموازنة الاتحادية".

كما أشار عبد الغني إلى أن العراق بلد مؤسس للمنظمة وثاني أكبر منتج يعمل على تقريب وجهات النظر بين الاعضاء ، وصولاً الى تحقيق اهداف المنتجين في استقرار السوق العالمية، مؤكدا أن الإيرادات المالية للنفط الخام تشكل 95 بالمائة من الموازنة الاتحادية .

الوزير شدد اعتماد أدق معايير الشفافية في تسويق النفط العراقي والايرادات المتأتية والتعاون مع منظمة الشفافية الدولية .

وتابع بالقول إنه يتم تحديد سعر تسويق النفط العراقي شهرياً ، بعد دراسة ومراجعة التقارير والبحوث والتحديات المحيطة بالاسواق العالمية.

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