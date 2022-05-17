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وزير النفط العراقي: نسعى لرفع قيمة استثمارات الطاقة إلى 17 مليار دولار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-17T06:36:42+0000
وزير النفط العراقي: نسعى لرفع قيمة استثمارات الطاقة إلى 17 مليار دولار

شفق نيوز / أعلن وزير النفط عامر عبد الجبار، ان العراق يسعى الى رفع قيمة الاستثمارات النفطية والغازية الى 17 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

وقال عبد الجبار في تصريحات صحفية اطلعت عليها شفق نيوز إن "قيمة ما يتم دفعه كمستحقات لشركات التراخيص المستثمرة في البلد هو 13 مليار دولار سنوياً، والعراق ينشد زيادة قيمة الاستثمارات في البلد إلى 17 مليار دولار في السنوات المقبلة".

وأضاف عبد الجبار انه "تم توجيه شركات التراخيص كافة بتعجيل خطط الاستثمار النفطية والغازية"، مبيناً أن "هناك عقوداً جديدة مع كبار المستثمرين مثل شركة توتال، وأيضاً هناك نقاش مع شيفرون حول استثمارات في جنوب العراق".

وأشار وزير النفط إلى ان "العراق لديه هدف ويعمل لتغطية الفراغ الاستثماري الذي حدث في اعوام 2014 و2017 و2020 في فترة الركود الاقتصادي للبلد"، لافتاً الى ان "العراق كانت لديه عامان حقيقية للعودة الى وضعه واستثمار طاقته".

وبيّن الوزير عبد الجبار ان "أسعار النفط التي تتراوح حالياً بين 100 إلى 110 دولارات للبرميل طبيعية قياساً بارتفاع الاسعار لمصادر الطاقة الأخرى"، مبيناً أن "اوبك هدفها تحقيق التوازن بين المنتج والمستهلك".

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