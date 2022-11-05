وزير النفط العراقي: نخطط لاستثمار اكثر من مليار قدم مكعب من الغاز المصاحب

شفق نيوز/ اعلن وزير النفط حيان عبد الغني، يوم السبت، انه يخطط لاستثمار 1100 مليون قدم مكعب قياسي "مقمق" من الغاز المصاحب، اضافة الى استثمار حقلي عكاز والمنصورية الغازيين.

وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط حيان عبد الغني، خلال زيارته لشركة غاز الجنوب واجتماعه بالمدير العام والملاكات الهندسية والفنية في الشركة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "الوزارة تولي اهتماما كبيرا لاستثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية، والعمل على إيقاف حرقه وصولاً الى مرحلة تصفير الغاز المحروق".

واشار الى ان "الكميات المتوقع إضافتها الى الانتاج الوطني من مشاريع استثمار الغاز المصاحب تصل إلى أكثر من 1100 مليون قدم مكعب قياسي باليوم في غضون السنوات القليلة المقبلة".

واضاف ان "الوزارة أبرمت عدداً من عقود مشاريع استثمار الغاز، منها العقد الموقع مع شركة (توتال) الفرنسية والذين يتضمن استثمار الغاز في حقل (ارطاوي) وعددا من حقول محافظة البصرة الاخرى بطاقة 600 مليون قدم مكعب قياسي والذي يعد من الحقول الواعدة انتاج واستثمار الغاز".

وتابع عبد الغني، أن "المشروع الثاني هو مشروع استثمار الغاز في حقلي (الغراف والناصرية) بطاقة 200 - 250 مليون قدم مكعب قياسي، وهو من المشاريع التي تم توقيع عقدها مع احدى الشركات العالمية، وتم تنفيذ نسب جيدة من المشروع، ومن المؤمل ان ينجز خلال عام، بالاضافة الى استثمار الغاز في حقل (الحلفاية) بمحافظة ميسان بطاقة 250 - 300 مليون قدم مكعب قياسي بعد التوقيع مع الشركات الصينية".

واشار الى ان "الستة اشهر المقبلة ستشهد اضافة كميات من الغاز المستثمر الى الانتاج الوطني"، مضيفا ان "الوزارة تعمل أيضا على استثمار حقل (عكاز) الذي يحتوي على الغاز الحر في محافظة الانبار، ونسعى ايضاً الى استحصال موافقة الحكومة على تفعيل عقد حقل (المنصورية) الغازي في محافظة ديالى، مما يضيف كميات جيدة".

ولفت إلى أن "هذه الإنجازات في قطاع الغاز كبيرة وسيتم الاستفادة منها في تغذية محطات توليد الطاقة الكهربائية والبتروكيماويات والاسمدة والصلب والحديد وغيرها"، معبراً عن أمله بالوصول الى مرحلة الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز.

بدوره قال مدير عام غاز الجنوب حمزة عبد الباقي، خلال استعراضه لفعاليات الشركة خلال الاجتماع، ان "مشروع (ارطاوي) من المشاريع العملاقة وهو مشروع غاز متكامل وسينفذ على مرحلتين الأولى لاستثمار الغاز من حقول (مجنون، وغرب القرنة 2، وارطاوي) والمرحلة الثانية ستكون استثمار الغاز من حقول (الصبة، واللحيس، والطوبة)".

واكد "المضي قدماً بعمليات الاستثمار وفقاً لما تضمنه البرنامج الحكومي، فضلا عن التزام العراق نحو مشاريع الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات"، مشيرا إلى أن "العقد الموقع مع شركة (توتال) لاستثمار الغاز في (ارطاوي) من المؤمل البدء بعمليات تنفيذه في غضون شهرين بعد الانتهاء من المباحثات مع الشركة".