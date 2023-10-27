النفط العراقية تستهدف إبرام عقود جديدة لإستثمار الغاز المصاحب في 5 محافظات

شفق نيوز/ تعتزم وزارة النفط العراقية، إبرام مزيد من العقود الإستثمارية في مشاريع الغاز المصاحب في خمس محافظات ومدن أخرى من البلاد، مؤكدة في ذات الوقت تحقيق زيادة كبيرة في الإيرادات المالية لخزينة الدولة عبر تصدير النفط الخام والمنتجات الاخرى الى الاسواق العالمية.

جاء ذلك وفقا لما أعلنه نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني اليوم الجمعة في كلمة لمناسبة مرور عام على تشكيل الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.

وقال عبد الغني في كلمته، إن الحكومة قد أولت أهتماماً أستثنائياً لقطاع النفط والطاقة ، واتصفت قراراتها بالجرأة والشجاعة والرؤية المستقبلية التي تحقق خطوات تطوير وتنمية الصناعة النفطية ، ومنها قرار تفعيل عقود جولات التراخيص الخامسة وإبرام العقود مع الشركات الفائزة في شباط الماضي من هذا العام ، التي من المتوقع ان تضيف كمية (1000) مقمق من الغاز وأكثر من (250) الف برميل من النفط الخام ، إضافة الى قيام الوزارة بالاعلان عن جولات التراخيص النفطية والغازية الخامسة "الملحق" والسادسة اللتين تهدفان الى تعزيز فرص الاستثمار الأمثل للثروة الوطنية للمواقع والحقول النفطية والغازية التي يبلغ عددها 30 موقعاً، والتي من المؤمل ان تضيف كميات كبيرة من النفط والغاز للاحتياطي والإنتاج النفطي الوطني".

واشار عبد الغني الى اهمية قرار الحكومة والوزارة بالمضي في إبرام مجموعة العقود مع شركة "توتال" إنرجي العالمية ، والتي تسهم في النهوض بالصناعة النفطية والطاقة وتعزيز البنى التحتية والطاقة المتجددة ، والتي تضمنت ، عقد معالجة مياه البحر لغرض توفير المياه الصالحة للدعم المكمني للحقول النفطية بطاقة (5)مليون برميل باليوم ، والتي تسهم بشكل مباشر في إدامة وزيادة الإنتاج الوطني من النفط الخام ، وعقد إستثمار الغاز المصاحب من ( 4 -5) حقول نفطية ، بطاقة (600) مقمق ويمثل هذا العقد إضافة نوعية لقطاع الغاز والبيئة ، ويعزز من الإنتاج الوطني ، وعقد تطوير حقل (إرطاوي) وزيادة الإنتاج إلى 220 الف برميل ، إضافة إلى إستثمار الغاز المصاحب ، وعقد إستثمار الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية بطاقة واحد كيكا (1000 ميكاواط ) ، وهو من المشاريع الرائدة في العراق والمنطقة".

وعن أستثمار الغاز المصاحب أكد وزير النفط أن، البرنامج الحكومي قد تضمن أستراتيجية وخطوات الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة ، عبر دعم مشاريع استثمار الغاز وإيقاف حرقه وتحويله الى طاقة مفيدة تعزز من الإنتاج الوطني في الحقول النفطية في الشمال والوسط والجنوب، مردفا بالقول: نهدف الوصول عبر إبرام مزيد من العقود في محافظات البصرة وميسان وذي قار والأنبار وديالى والمدن الأخرى الى تحقيق الاستثمار الكامل للكميات المتاحة من الثروة الوطنية".

وعن أبرز الانجازات في قطاع التصفية قال وزير النفط إن تشغيل مصفاة كربلاء بطاقة تكريرية (140) الف برميل يعد خطوة مهمة لتغطية جزء كبير من الحاجة المحلية ، فضلاً عن جودة ونوعية المنتجات النفطية ، التي تسهم في تقليص كميات الوقود المستورد، كذلك عد وزير النفط جهود شركة مصافي الجنوب في تنفيذ عدداً من مشاريع زيادة الانتاج والطاقة التكريرية وتحسين نوعية الوقود ، فضلاً عن إعادة إعمار مصفاة بيجي بالجهد الوطني ، خطوة مهمة لتعزيز الانتاج الوطني من المشتقات النفطية".

ونبّه عبد الغني الى جهود الحكومة والوزارة في تعزيز مشاريع البنى التحتية وزيادة القدرات التصديرية من المنفذ الجنوبي ، والاهتمام بمشاريع الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة والمناخ ، والمساهمة الفاعلة في " أوبك بلس" لإستقرار الأسواق العالمية ، ونجاح الحكومة والوزارة في تحقيق إيرادات مالية لخزينة الدولة ، والمساهمة المتميزة لوزارة النفط في تعزيز واستقرار الطاقة الكهربائية في عموم العراق".