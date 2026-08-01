وزير النفط العراقي من تركيا: سنبحث زيادة منافذ التصدير وتعظيم الإيرادات

شفق نيوز - بغداد

أكد وزير النفط باسم محمد خضير العبادي، اليوم السبت، أنه سيبحث خلال زيارته إلى تركيا زيادة منافذ تصدير النفط الخام العراقي وتعظيم الإيرادات المالية المتحققة من الصادرات لدعم موازنة البلاد، تزامناً مع الاضطرابات الحاصلة في مضيق هرمز وعرقلة سلاسل إمداد الطاقة إلى أسواق النفط العالمية.

وكان الوزير قد توجه، صباح اليوم السبت، إلى جمهورية تركيا على رأس وفد رفيع المستوى لاستكمال المباحثات والتفاهمات المشتركة، وتوقيع اتفاقية خاصة بنقل وتحميل النفط الخام العراقي عبر الأنبوب العراقي - التركي وصولاً إلى ميناء جيهان.

وأوضح العبادي في بيان رسمي، أن الزيارة تأتي في إطار جهود الوزارة والحكومة لتعزيز التعاون مع الجانب التركي بشأن اتفاقية التصدير، وبما يسهم في زيادة الطاقات التصديرية وتوفير مرونة أكبر عبر إيجاد بدائل تدعم زيادة الإيرادات وتقليل الاعتماد على المنافذ التقليدية.

وأضاف أنه سيتم أيضاً بحث تطوير المشاريع المشتركة وتوسيع آفاق التعاون في مجالات النفط والغاز والبنى التحتية، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار الاقتصادي للبلدين.

وتأتي هذه الخطوة بعد انتهاء العمل بالاتفاق السابق في 27 تموز/ يوليو الماضي، وفي إطار مساعٍ مشتركة لضمان استمرار تدفق النفط الخام وتعزيز التعاون في قطاع الطاقة بين البلدين.

وكان العبادي قد ناقش في بغداد، في 9 تموز/ يوليو مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، موضوع الاتفاقية، قبل أن يزور رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، الأسبوع الماضي، تركيا على رأس وفد حكومي رفيع، ويلتقي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في زيارة تضمنت مباحثات واتفاقيات تعاون في المجالات الأمنية والاقتصادية والاستثمارية، فضلاً عن ملفات النفط والطاقة وزيادة التبادل التجاري.

يُذكر أن مصدراً مسؤولاً في شركة نفط الشمال الحكومية كان قد كشف يوم الأربعاء 24 حزيران/ يونيو الماضي، عن الانتهاء من إعداد وتهيئة خط الأنابيب العراقي - التركي الممتد من كركوك إلى ميناء جيهان التركي، مؤكداً أن الضخ التجريبي عبر الخط سيبدأ خلال أسبوعين تمهيداً لاستئناف التصدير بصورة مستقرة.