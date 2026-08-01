وزير النفط العراقي في أنقرة لتوقيع اتفاقية جيهان

شفق نيوز - بغداد

أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم السبت، أن وزيرها باسم محمد خضير العبادي، توجه إلى تركيا على رأس وفد رفيع المستوى لتوقيع اتفاقية خاصة بنقل وتحميل النفط الخام العراقي عبر الأنبوب العراقي-التركي وصولاً إلى ميناء جيهان التركي.

وذكرت الوزارة في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن الزيارة تأتي بهدف توقيع اتفاقية نقل وتحميل النفط الخام العراقي عبر الأنبوب العراقي التركي إلى ميناء جيهان، في خطوة تستهدف تنظيم واستمرار عمليات تصدير النفط عبر هذا المسار الاستراتيجي.

وتأتي هذه الخطوة بعد انتهاء العمل بالاتفاق السابق بين العراق وتركيا، وفي إطار مساعٍ مشتركة لضمان استمرار تدفق النفط الخام وتعزيز التعاون في قطاع الطاقة بين البلدين.

وانتهت الاتفاقية الخاصة بخط أنابيب كركوك -جيهان في 27 تموز/ يوليو الماضي، بعد عقود من تنظيمها لصادرات النفط بين العراق وتركيا.

وكان العبادي ناقش في بغداد، في 9 تموز/ يوليو مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، موضوع الاتفاقية، قبل أن يزور رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، الأسبوع الماضي، تركيا، على رأس وفد حكومي رفيع، ويلتقي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد وصوله إلى أنقرة، في زيارة تضمنت مباحثات واتفاقيات تعاون في المجالات الأمنية والاقتصادية والاستثمارية، فضلاً عن ملفات النفط والطاقة وزيادة التبادل التجاري.

وكان مصدر مسؤول في شركة نفط الشمال الحكومية، كشف يوم الأربعاء 24 حزيران/يونيو الماضي، عن الانتهاء من إعداد وتهيئة خط الأنابيب العراقي - التركي الممتد من كركوك إلى ميناء جيهان التركي، مؤكداً أن الضخ التجريبي عبر الخط سيبدأ خلال أسبوعين تمهيداً لاستئناف التصدير بصورة مستقرة.