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وزير النفط العراقي: أسعار النفط لن تتجاوز 75 دولاراً

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-13T05:11:27+0000
وزير النفط العراقي: أسعار النفط لن تتجاوز 75 دولاراً

شفق نيوز/ توقع وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، ألا تتجاوز أسعار النفط 75 دولارا للبرميل ولا تقل عن 68 دولارا خلال النصف الثاني من العام مع التزام أوبك وحلفائها بسقف الإنتاج.

وأضاف في تصريح أدلى به للصحفيين "هناك مشاريع جديدة فيها اهتمام مشترك بين الجانبين ونتوقع أن إكسون موبيل ستبقى بجزء معين بالعراق في بعض الاستثمارات، وهي خرجت فقط من غرب القرنة 1 وهي فعليا لم تخرج وفي ضوء دراسة البديل".

يشار إلى أن بنك الاستثمار الأمريكي Goldman Sachs يتوقع أن تصل أسعار خام برنت إلى 80 دولارًا للبرميل هذا الصيف ، ويراهن على أن الارتفاع الأخير في سوق النفط سيستمر حيث تعزز عمليات التطعيم النشاط الاقتصادي العالمي والطلب على السلعة.

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