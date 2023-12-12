وزير النفط العراقي: الوقود الاحفوري سيبقى هو المصدر الرئيس للطاقة في العالم

شفق نيوز/ دافع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، اليوم الثلاثاء، عن انتاج الوقود الأحفوري وذلك رداً على المطالبات والدعوات الأخيرة للحد منه وصولا للاستغناء عنه و التي صدرت من مؤتمر "كوب 28" للمناخ الذي انعقد في مدينة دبي في دولة الإمارات.

جاء ذلك خلال ترأسه الجلسة الوزارية الثانية حول الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة ضمن فعاليات مؤتمر الطاقة العربي الـ12.

وقال عبد الغني في كلمة له افتتح بها الجلسة، إن الوقود الاحفوري سيبقى هو المصدر الرئيس للطاقة في كل العالم، مؤكدا ضرورة الحفاظ على النفط كسلعة استراتيجية للدول المنتجة لاعتماد اقتصادياتها على مصادر الطاقة النفطية مورداً رئيسياً .

وأشار إلى اهمية قطاع الطاقة التقليدية وتحولات الطاقة في الدول العربية ومساراتها المختلفة بما في ذلك التحول الى مصادر الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة والسوق العربية المشتركة للكهرباء والهيدروجين الاخضر.

وأضاف عبد الغني أن الدول العربية تنتج النفط، ولكن الانبعاثات الحرارية تأتي من الدول الصناعية التي تستخدم هذا النفط ، وعليها زيادة و كفاءة معداتها للاستفادة من هذه الطاقة لتقليل الانبعاثات الضارة .

وتابع بالقول نعمل جميعاُ من أجل تعزيز ودعم مصادر ومشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة ، ومشاريعنا على الأرض تؤكد ذلك .