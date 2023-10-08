وزير النفط العراقي: العالم ما يزال بحاجة للوقود الأحفوري

شفق نيوز/ أكد وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، يوم الأحد، أن العالم ما يزال بحاجة إلى الوقود الأحفوري إذ يتزايد الطلب على النفط في الأسواق العالمية.

وقال عبد الغني في كلمة خلال أسبوع المناخ الذي تقيمه الأمم المتحدة في العاصمة السعودية الرياض، إن الوقود الأحفوري ومصادر الطاقة النظيفة على السواء يحتاجان إلى استثمارات ضخمة، وبغداد حولت تركيزها صوب استعمال الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، بحسب موقع "سكاي نيوز عربية".

وفي سياق متصل، رجح الوزير العراقي، أن يرتفع الطلب على النفط بنحو مليوني برميل يومياً العام المقبل، مؤكداً أن العالم ما يزال بحاجة إلى الوقود الأحفوري.

يذكر أن الإيرادات المالية المتحققة للحكومة العراقية من صادرات النفط الخام في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي بلغت 9.5 مليارات دولار، إذ صدر العراق نحو 103 ملايين برميل نفط.