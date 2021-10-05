وزير النفط العراقي: الحكومة توافق على قيام شركة النفط الوطنية بالدخول كشريك ممول مع توتال

شفق نيوز/ أعلن وزير النفط العراقي يوم الثلاثاء، عن موافقة مجلس الوزراء في جلسته اليوم على مجموعة من القرارات المهمة التي تدعم جهود الوزارة والنفط الوطنية في تنفيذ خططهما لتعظيم الإنتاج الوطني من النفط والغاز، وتحقيق الإيرادات المالية التي تدعم الموازنة العامة والاقتصاد الوطني.

وقال وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان مجلس الوزراء قد قرر الموافقة على

قيام شركة النفط الوطنية بالدخول كشريك ممول مع شركة توتال العالمية في مشروعها العملاق بالبصرة ، وتهدف هذه الخطوة الى توسيع النشاط التجاري والمالي للشركة بهدف تحقيق مردود اقتصادي وبناء شراكات رصينة مع الشركات العالمية المعروفة .

وأشار وزير النفط الى موافقة مجلس الوزراء على دعم قيام شركة النفط الوطنية بممارسة " النشاط التجاري " والذي يهدف الى تعظيم الإيرادات والعوائد المالية للشركة و للموازنة العامة.

واضاف اسماعيل ان مجلس الوزراء قد قرر ايضا المصادقة على قرارات وإجراءات شركة النفط الوطنية بتعظيم قدرات العراق لإنتاج النفط والغاز.

وقّعت وزارة النفط العراقية، الشهر الماضي؛ عقداً مع شركة "توتال إينيرجيز" الفرنسية بقيمة 27 مليار دولار، لتنفيذ أربعة مشاريع في مجال الغاز والطاقة الكهربائية.

وقال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار في تصريح للصحفيين على هامش توقيع العقد في بغداد، إن "شركة النفط الفرنسية ستبني أربعة مشروعات عملاقة للطاقة في محافظة البصرة جنوبي البلاد بقيمة 27 مليار دولار".

وأوضح عبد الجبار أن "توتال ستقدم ملياري دولار لبناء منشآت محطة غاز في الجنوب"، مبينا أن "ثلث أموال الاستثمار ستصرف خلال السبع سنوات القادمة".

من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة توتال "باتريك بويانيه" على هامش توقيع العقد، إن "الشركة ستبدأ باستثمار مبدئي قيمته 10 مليارات دولار، وأن الأعمال الهندسية ستبدأ بنهاية العام الجاري".

ويتضمن العقد أربعة مشاريع، الأول تطوير مجمع وتكرير الغاز في كافة الحقول، خارج اتفاقية غاز البصرة وهي حقول ( ارطاوي ، غرب القرنة /2، مجنون، الطوبة، اللحيس).

والمشروع الثاني، إنشاء مجمع الغاز المركزي الكبير في حقل ارطاوي (جنوب شرق)؛ والمشروع الثالث، إقامة منشآت لإنتاج ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية بالاعتماد على الطاقة الشمسية.

بينما المشروع الرابع، تطوير حقل ارطاوي بهدف تعظيم إمكانيات إمدادات الغاز.