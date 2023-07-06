وزير النفط العراقي: احتياطياتنا من الغاز 133 تريليون قدم مكعب ونطمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي

شفق نيوز/ أكد وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، يوم الخميس، أن الوزارة تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيراً إلى طرح جولتيّ تراخيص لاستكشاف الحقول النفطية والغازية، بهذا الصدد.

وقال عبد الغني في تصريح لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، على هامش فعاليات مؤتمر "أوبك" الدولي الثامن في فيينا، إن جولة التراخيص الأولى شملت أكثر من 10 حقول نفطية وغازية غرب العراق، والثانية تتضمن 13حقلاً وموقعاً استكشافياً على الحدود الغربية، والتي ستمكن العراق من إنتاج أكثر من مليار و500 مليون قدم مكعب من الغاز.

وأضاف أن العراق يمتلك احتياطيات كبيرة تصل إلى 144.5 مليار متر مكعب من النفط، وأكثر من 133 تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز.

وأشار إلى عقد مع شركة "BP" لتطوير حقل الرميلة الذي يعد من الحقول الكبيرة في العراق، وينتج حاليا مليون و380 ألف برميل من النفط يوميا، إضافة إلى ما يصاحبه من الغاز بكميات كبيرة.

وتابع عبد الغني "لدينا عقود مع شركة (إيني) لتطوير حقل الزبير النفطي الذي ينتج حالياً 450 ألف برميل من النفط يومياً، وكذلك عقود في غرب (القرنة1) مع شركة (إكسون موبيل) لإنتاج 380 ألف برميل من النفط يومياً، إضافة إلى عقود مع شركة (لوك أويل) في منطقة غرب القرنة لتطوير حقل بإنتاج يصل إلى 410 ألف برميل يوميا، إضافة إلى العقود الأخرى في مناطق مختلفة".

وأكد أن الطاقة الإنتاجية للنفط في العراق حاليا تصل إلى 5.4 ملايين برميل يومياً، فيما يصل إجمالي الإنتاج الحالي بموجب حصة "أوبك" إلى 4.43 مليون برميل يومياً، مع تطلع البلاد ضمن خطط واعدة لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 6 ملايين برميل يوميا وذلك من خلال عقود التراخيص المبرمة مع الشركات خلال المرحلة المقبلة.

وحول مساهمة النفط والغاز في الناتج المحلي لدولة العراق، أوضح الوزير أن مساهمة النفط تشكل الجزء الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي لبلاده حيث أن 90% من واردات الدولة تعتمد على الثروة النفطية.

وفيما يخص جهود خفض الانبعاثات الكربونية، بين عبد الغني، أن العراق اتخذت خطوات كبيرة في الاستثمار بالغاز الطبيعي كمصدر للطاقة النظيفة، حيث يتركز الاستثمار في جنوب العراق، عبر شركة "غاز البصرة"، وهي تحالف مشترك يضم شركات "غاز الجنوب" و"شل" و"ميتسوبيشي"، وتمكنت منذ تأسيسها في تنفيذ مشاريع واعدة على رأسها مشروع البصرة "أن جي إل" والذي يتضمن استثمار 400 مليون قدم مكعب من الغاز.

وأضاف "تم افتتاح المرحلة الأولى من المشروع خلال شهر ايار/ مايو الماضي بطاقة تصل إلى 200 مليون قدم مكعب من الغاز، بينما من المتوقع أن يتم إنجاز المرحلة الثانية من المشروع بنهاية العام الحالي 2023 بما يسهم في الوصول إلى 400 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي".

وأشار إلى وجود استثمارات في 5 حقول نفطية وهي مجنون، وغرب القرنة 2، واللحيس، والطوبة، والصبة، والتي ستوفر 600 مليون قدم مكعب من الغاز وهو الأمر الذي سيعزز من المساهمة في تلبية احتياجات الطاقة الكهربائية.