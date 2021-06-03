وزير النفط: الاستثمار في الصناعات النفطية لن يخدم الاقتصاد العراقي

شفق نيوز/ أكد وزير النفط إحسان عبد الجبار، يوم الخميس، أن اقتصار استثمار الشركات العالمية على قطاع النفط والغاز لن يخدم الاقتصاد العراقي، معلناً عن اهتمام البلاد بتطوير الصناعات البتروكيمياوية وغيرها والبنى التحتية.

وقال عبد الجبار في كلمته خلال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وتابعتها وكالة شفق نيوز، إن "ابقاء استثمارات الشركات العالمية في مجال النفط والغاز فقط لا يؤدي الى اقتصاد متماسك سليم، وانما ينتج اقتصاداً مرتبطاً بسلعة او سلعتين".

وأضاف "نحاول الوصول الى اهداف استراتيجية في مجال صناعة البتروكيماويات والصناعات الاخرى وخدمات البنى التحتية، وهناك تقدم لكنه بسيط قياسا بالتقدم في مجال صناعة النفط والغاز".

ولفت الى ان "الازمات المتوالية على الشرق الاوسط والمنطقة والعراق خصوصا كانت اهم اسباب التراجع في تلك الصناعات، والعراق مر بمراحل خطيرة وكانت ازمة الموصل اخطرها، لكن حاليا يجري اعادة الوضع الطبيعي".

واكد عبد الجبار "نحتاج الى تشجيع المستثمرين على انفتاح اكثر وثقة اكبر بالسوق العراقية لضمان التقدم في تلك الصناعات".

وأشار الى ان "للعراق وروسيا تاريخا قديما ونشاطا مشتركا في مجال صناعة الطاقة عموما وصناعة النفط والغاز خصوصا وما زالت بعض المشاريع المنفذة من شركات روسية منذ سبعينيات القرن الماضي منتجة لغاية هذا اليوم".

وتابع الوزير "حاليا كبرى الشركات النفطية الروسية تعمل في العراق مثل (لوك اويل) و(غازبروم) و(روسنفت) تستثمر في حقول العراق النفطية"، مؤكدا "نحن حريصون على ان تستكمل هذه الشركات خطة التطوير والاستثمار في حقولنا النفطية ونوفر لها كل الدعم الاداري والمالي".

وأردف عبد الجبار "نحرص في وزارة النفط على تنويع العلاقات مع المستثمرين من مختلف الجنسيات والدول، كما نعمل على زيادة حجم الاستثمارات الروسية بالوقت القريب".

وأعلن ان "هناك فرصاً كبيرة للشركات الروسية في مجال تنفيذ الاعمال والخدمات النفطية والمشاريع"، لافتا الى ان "حصة روسيا من تلك الاعمال ما تزال متواضعة قياسا بحجم شركاتها".

واكد ان "الحقول النفطية في العراق تخضع لحماية ومراقبة شديدة من قبل الحكومة، والمجتمع العراقي عموما مجتمع صديق للصناعة النفطية، والمنشآت النفطية آمنة بدرجة كبيرة".

واضاف ان "كل الحكومات المتعاقبة منذ 2003 لغاية اليوم متفقة على دعم الشركات العاملة في النفط والغاز، وتوجه الحكومة الحالية دعم المستثمرين والايفاء بالتزاماتهم رغم ازمة كورونا، وهذا يدل على سلامة بيئة الاستثمار العراقية".

وختم عبد الجبار بالقول "نعمل بجدية على تنويع آفاق الاستثمارات، وفكرة وجود شركات عالمية كبرى تعمل في مجال النفط والغاز، تصاحبها فكرة ضخ الاستثمارات في القطاعات الاخرى".