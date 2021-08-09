وزير الموارد المائية يطلق تحذيرات من كركوك: حافظوا على المياه الجوفية

شفق نيوز/ حذر وزير الموارد المائية مهدي الحمداني، يوم الاثنين، من تغييرات مناخية "سريعة وغير متوقعة"، موجهاً بضرورة المحافظة على المياه الجوفية وإزالة كافة بحيرات الأسماك "المتجاوزة" في محافظة كركوك.

وقالت الوزارة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الحمداني وصل، اليوم، إلى محافظة كركوك، وعقد اجتماعاً موسعاً في ديوان المحافظة بحضور المحافظ ووكيل الوزارة الاداري وأعضاء الحكومة المحلية ومدراء الوحدات الإدارية وعدد من المديرين العامين ومدراء تشكيلات الوزارة العاملة في المحافظة".

وأوضح البيان، أنه "جرى خلال الاجتماع استعراض الموقف المائي ومناقشة الواقع الاروائي والزراعي وما تقوم بتنفيذه تشكيلات الوزارة من مشاريع في المحافظة بهدف تأمين إيصال الحصص المائية إلى جميع المستفيدين وبعدالة".

وبين أن الوزير استمع "لاهم المشاكل والمعوقات في العمل، موجها بأيجاد الحلول السريعة والناجعة لها ومنها زيادات عدد الاليات العاملة في المحافظة وتوفير الوقود لها".

وشدد الحمداني، وفق البيان، بضرورة المحافظة على المياه الجوفية وإزالة كافة بحيرات الأسماك المنشئة تجاوزا وكذلك مناقشة تحويل اسالات الماء على الانهر دائمة الجريان بهدف حل مشكلة مياه الشرب في اطراف المحافظة.

وأكد الوزير على ضرورة فرض هيبة الدولة في عموم المحافظات لتأمين ايصال المياه بعدالة إلى أبعد نقطة، مضيفاً أن الوزارة تعمل في تنفيذه مشاريعها الحالية والمستقبلية على ضوء مخرجات الدراسة الاستراتيجية للوزارة للمياه والتربة ولغاية 2035 التي تعتبر خارطة طريق لعمل الوزارة.

وحذر الوزير بأن التغييرات المناخية سريعة وغير متوقعة، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على هذا الثروة المائية من خلال الاستخدام الأمثل لها.