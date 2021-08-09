سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وزير الموارد المائية يطلق تحذيرات من كركوك: حافظوا على المياه الجوفية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-09T12:41:05+0000
وزير الموارد المائية يطلق تحذيرات من كركوك: حافظوا على المياه الجوفية

شفق نيوز/ حذر وزير الموارد المائية مهدي الحمداني، يوم الاثنين، من تغييرات مناخية "سريعة وغير متوقعة"، موجهاً  بضرورة المحافظة على المياه الجوفية وإزالة كافة بحيرات الأسماك "المتجاوزة" في محافظة كركوك.

وقالت الوزارة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الحمداني وصل، اليوم، إلى محافظة كركوك، وعقد اجتماعاً موسعاً في ديوان المحافظة بحضور المحافظ  ووكيل الوزارة الاداري وأعضاء الحكومة المحلية ومدراء الوحدات الإدارية وعدد من المديرين العامين ومدراء تشكيلات الوزارة العاملة في المحافظة".

وأوضح البيان، أنه "جرى خلال الاجتماع استعراض الموقف المائي ومناقشة الواقع الاروائي والزراعي وما تقوم بتنفيذه تشكيلات الوزارة من مشاريع في المحافظة بهدف تأمين إيصال الحصص المائية إلى جميع المستفيدين  وبعدالة".

وبين أن الوزير استمع "لاهم المشاكل والمعوقات في العمل، موجها بأيجاد الحلول السريعة والناجعة لها ومنها زيادات عدد الاليات العاملة في المحافظة وتوفير الوقود لها".

 وشدد الحمداني، وفق البيان، بضرورة  المحافظة على المياه الجوفية وإزالة كافة بحيرات الأسماك المنشئة تجاوزا وكذلك مناقشة تحويل اسالات الماء على الانهر دائمة الجريان بهدف حل مشكلة مياه الشرب في اطراف المحافظة.

وأكد الوزير على ضرورة فرض هيبة الدولة في عموم المحافظات لتأمين ايصال المياه بعدالة إلى أبعد نقطة، مضيفاً أن الوزارة تعمل في تنفيذه مشاريعها الحالية والمستقبلية على ضوء مخرجات الدراسة الاستراتيجية للوزارة للمياه والتربة ولغاية 2035 التي تعتبر خارطة طريق لعمل الوزارة.

وحذر الوزير بأن التغييرات المناخية سريعة وغير متوقعة، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على هذا الثروة المائية من خلال الاستخدام الأمثل لها.  

related

الموارد المائية تؤكد صحة المخاوف: الرزازة ميتة وخارجة عن الخدمة

Date: 2019-09-08 09:43:41
الموارد المائية تؤكد صحة المخاوف: الرزازة ميتة وخارجة عن الخدمة

العراق "يرحب" بالسيول عبر عدة اجراءات

Date: 2020-02-06 20:29:46
العراق "يرحب" بالسيول عبر عدة اجراءات

المالية النيابية تعول على ارتفاع الايراد المالي لتقليل العجز في موازنة 2021

Date: 2020-12-13 19:49:50
المالية النيابية تعول على ارتفاع الايراد المالي لتقليل العجز في موازنة 2021

العراق يعلن عودة مناسيب دجلة والفرات إلى وضعها الطبيعي

Date: 2021-05-24 11:13:02
العراق يعلن عودة مناسيب دجلة والفرات إلى وضعها الطبيعي

الموارد المائية تطمئن البصرة وتؤكد تأمين حصص جميع محافظات العراق

Date: 2021-07-22 11:48:18
الموارد المائية تطمئن البصرة وتؤكد تأمين حصص جميع محافظات العراق

الموارد المائية تطمئن العراقيين: لا شح بالمياه في الأيام المقبلة

Date: 2021-07-26 08:34:38
الموارد المائية تطمئن العراقيين: لا شح بالمياه في الأيام المقبلة

الحكومة العراقية ترفض إستثمار المياه الجوفية في صحراء غرب الفرات

Date: 2020-11-08 11:04:55
الحكومة العراقية ترفض إستثمار المياه الجوفية في صحراء غرب الفرات