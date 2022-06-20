سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وزير المالية يوجه مصرفا عراقيا بتأجيل استيفاء ديون الفلاحين لمدة عامين

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-20T17:27:41+0000
وزير المالية يوجه مصرفا عراقيا بتأجيل استيفاء ديون الفلاحين لمدة عامين

شفق نيوز/ وجه وزير المالية علي علاوي اليوم الاثنين، المصرف الزراعي التعاوني بتأجيل استيفاء الديون المترتبة بذمة الفلاحين المزارعين لمدة عامين.

ونقل بيان للمكتب الاعلامي لوزارة المالية عن علاوي قوله؛ انه "بناءً على المادة الثالثة عشر من قانون الأمن الغذائي، قرر تأجيل لمدة عامين استيفاء الديون الحكومية المترتبة بذمة الفلاحين والمزارعين الراغبين بتأجيل تسديد القروض والذين لا تزيد قروضهم عن 400 مليون دينار من قروض المصرف الزراعي والمبادرة الزراعية في عموم محافظات العراق".

وأضاف ان "نص الفقرة تضمنت أيضا عدم تحميل هذه الديون اي فوائد خلال مدة التأجيل".

وصوت مجلس النواب في وقت سابق على قانون الأمن الغذائي بمبلغ 25 ترليون دينار.

ويأتي هذا الإجراء في إطار سياسة الوزارة الهادفة الى دعم شريحة الفلاحين والمزارعين وتعزيز قدرات توفير المنتوج المحلي ، فضلا عن اسناد خطط وتوجهات تحقيق الأمن الغذائي خاصة في ظل تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية الراهنة .

related

وزير المالية: العراق غير قادر على زيادة صادراته النفطية ويؤيد التخفيضات

Date: 2022-04-20 05:24:20
وزير المالية: العراق غير قادر على زيادة صادراته النفطية ويؤيد التخفيضات

المالية العراقية تنفي استقالة وزيرها علاوي "بسبب خلاف على أموال كوردستان"

Date: 2020-08-26 18:29:47
المالية العراقية تنفي استقالة وزيرها علاوي "بسبب خلاف على أموال كوردستان"

العراق يكشف أوراقه المالية ويتحرك لقرض ب6 مليارات دولار من صندوق النقد

Date: 2021-01-24 15:51:49
العراق يكشف أوراقه المالية ويتحرك لقرض ب6 مليارات دولار من صندوق النقد

وزير المالية العراقي: مجموع الديون الخارجية والداخلية يبلغ 99 تريليون دينار

Date: 2022-05-25 14:00:40
وزير المالية العراقي: مجموع الديون الخارجية والداخلية يبلغ 99 تريليون دينار

المالية العراقية توضح حقيقة احتساب 100 دولار بـ300 الف دينار

Date: 2021-06-10 08:39:34
المالية العراقية توضح حقيقة احتساب 100 دولار بـ300 الف دينار

وزير المالية: العراق يعاني من أزمات مزمنة ومكلفة عمقتها تقلبات أسعار النفط

Date: 2022-03-26 16:14:53
وزير المالية: العراق يعاني من أزمات مزمنة ومكلفة عمقتها تقلبات أسعار النفط

وزارة المالية تقرُّ بصعوبة الموازنة بين الموارد النفطية وغير النفطية في العراق

Date: 2021-08-26 11:25:23
وزارة المالية تقرُّ بصعوبة الموازنة بين الموارد النفطية وغير النفطية في العراق

وزير المالية يكشف لشفق نيوز حجم ديون العراق: وصلنا لنهاية الضوء الأخضر

Date: 2021-08-26 14:18:33
وزير المالية يكشف لشفق نيوز حجم ديون العراق: وصلنا لنهاية الضوء الأخضر